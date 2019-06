Sobe o prezo do porco cebado en Silleda, nunha feira sen gando vacún pola Semana Verde

Este martes só se celebraron as reunións das mesas de prezos da Central Agropecuaria de Galicia – Abanca, por motivo da Semana Verde, que comezará este xoves día 6 e continuará ata o domingo.

Así, o máis destacado da xornada foi a suba do prezo do porco cebado mentres que as cotizacións dos leitóns e os ovos se mantiveron sen cambios ó igual que o prezo do coello. Porén, houbo unha baixada nos prezos das galiñas de desvelle.

En canto ao porco cebado, a mesa de prezos acordou subir as categorías Selecta e Normal 0,010 euros ata os 1,465 e 1,440 euros por quilo, respectivamente. A Canle II subiu un ata os 1,870 euros por quilo logo dun incremento de 0,013 euros e o desvelle mantívose tamén sen cambios nun intervalo de prezos de entre 0,72 e 0,78 euros o quilo.

No prezo dos bacoriños esta semana non houbo variacións e as cotizacións do leitón medio de 20 quilos queda nos 70,5 euros para os animais procedentes dunha única granxa ou en 65,5 euros para os de varias ganderías. O prezo por quilo sitúase en 3,525 e 3,275 euros respectivamente.

Sen cambios nos ovos e baixada das galiñas de desvelle

Nos ovos tampouco houbo cambios esta semana. Deste xeito os prezos por categoría quedan do seguinte xeito: os ovos XL mantéñense nos 1,33 euros a ducia, os L sitúanse nos 0,99 euros, os M nos 0,96 euros e os de tamaño S nos 0,81 euros.

A galiña de desvelle sofre unha baixada mínima este martes de 0,01 euros e sitúase nun intervalo de entre 0,09 e 0,17 euros o quilo.

Por último, o coello na Lonxa de Madrid, que marca o prezo para Galicia, continúa cun prezo de 1,85 euros o quilo.

O próximo martes só becerros de recría

A Central Agropecuaria volverá contar con gando vacún o próximo martes, día 11, aínda que só haberá becerros de recría. Para esa sesión, a apertura de portas da recepción de animais será a partir das 20.00 horas do luns 10.