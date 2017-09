Sen cambios nos prezos do gando en Amio

As mesas de prezos de Amio acordaron hoxe a continuidade das mesmas cotizacións da pasada semana en todas as categorías e calidades de gando. En Ternera Gallega, a Mesa da Indicación Xeográfica Protexida decidiu, por maioría de votos, manter os mesmos valores. A pesar de persistir a escaseza na calidade Suprema, polo de agora non é tan significativa como para provocar outro aumento de prezos, pois a demanda mantense estable.

A Mesa de Prezos de Gando de Abasto tamén acordou a continuidade das cotizacións en gando de recría, becerros para sacrificio e vacún maior.

En canto á asistencia de gando á feira, houbo 2.531 reses, 112 máis que na anterior sesión. Entraron no recinto 1.923 cabezas de vacún menor, 306 de vacún mediano e 279 de vacún grande.

Máis información

– Táboa completa das cotizacións de Amio (13-IX-2017).