Sen cambios nos prezos de Amio

As mesas de prezos de Amio, que se celebran de xeito paralelo ó mercado, acordaron esta semana a repetición de tódalas cotizacións, tanto en Ternera Gallega como en gando de recría, becerros carniceiros e vacún maior. Tratouse dunha feira atípica polas festas do Entroido e o temporal, que reduciron a afluencia habitual do mercado.

A asistencia de gando foi de 1.804 reses, 215 menos que a pasada semana. Houbo 1.424 cabezas de vacún menor (168 menos que a pasada semana), 217 de vacún mediano (25 menos) e 145 de vacún grande (31 reses menos).

Máis información

– Táboa completa das cotizacións de Amio (6-III-2019).