Sen cambios nas cotizacións do Mercado de Amio

As mesas de Prezos do Mercado de Amio (Santiago) acordaron este mércores manter as cotizacións da semana pasada en tódalas categorías, tanto para a Indicación Xeográfica Protexida Ternera Gallega, como para o gando de abasto nas seccións de recría, mediano para sacrificar ou vacún maior.

En canto á afluencia, na sesión de hoxe rexistráronse un total de 1.935 reses, 157 menos que o pasado 4 de decembro. Houbo 1.532 cabezas de vacún menor (166 menos que sesión anterior), 233 de vacún mediano (10 máis que feira pasada) e 164 de vacún grande (11 reses menos que hai unha semana).

Máis información

– Táboa completa das cotizacións de Amio (11-XII-2019)