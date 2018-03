Sen cambios nas cotizacións de Amio

As mesas de prezos de Amio manteñen os mesmos valores da pasada semana, tanto para Ternera Gallega como para gando de recría, becerros de abasto e vacún maior. No mercado apreciouse unha baixada global na oferta de gando, derivada da menor afluencia de gando recría e vacún maior, pero a demanda non aumentou o suficiente como levar a unha suba de prezos.

A asistencia de gando á sesión desta semana foi de 1.967 reses, 130 menos que a pasada semana. Houbo 1.468 cabezas de vacún menor (102 menos), 242 de vacún mediano (12 máis) e 240 de vacún grande (50 reses menos).

Máis información

