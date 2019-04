Repetición de prezos en Amio

As mesas de prezos de Amio acordaron hoxe o mantemento sen cambios de tódalas cotizacións, que serven de referencia para o sector. Non houbo modificacións nin en Ternera Gallega nin no gando de recría, vacún maior e becerros carniceiros.

A asistencia de gando á sesión de hoxe foi de 1.982 reses, 118 máis que a pasada semana. Houbo 1.547 cabezas de vacún menor (93 máis que a pasada semana), 230 de vacún mediano (17 máis) e 196 de vacún grande (13 máis).

Máis información

– Táboa das mesas de prezos de Amio (10-IV-2019).