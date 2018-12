Repetición de cotizacións en Amio, que cambia as datas dos mercados no Nadal

As mesas de prezos de Amio acordaron hoxe manter sen cambios todos os valores do gando, tanto na IXP Ternera Gallega coma no gando de recría, becerros para sacrificio e vacún maior. O mercado de Amio (Santiago, A Coruña), decidiu por outra banda cambiar as datas dos mercados navideños. A feira que tería que celebrarse o mércores 26 de decembro queda cancelada e a seguinte pasa ó xoves 3 de xaneiro, a fin de afastala das celebracións festivas de fin de ano e ano novo.

En canto á asistencia ó mercado de hoxe, entraron no recinto de Amio 1.885 reses (310 menos que a pasada semana). Houbo 1.472 xatos de recría (279 menos), 229 de vacún mediano (16 menos) e 168 de vacún grande (14 menos).

