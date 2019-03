Récord de prezos na poxa de Acruga en Becerreá: Unha media de 2.290 euros por animal

Os 27 cartóns de posibles compradores, o mercado gandeiro ateigado de xente e o día solleiro e de feira en Becerreá xa presaxiaban o que ía ser unha das poxas máis exitosas das que celebra Acruga e a mellor en canto ao prezo medio do sete que xa se organizaron, desde o 2013, en Becerreá.

O cinco xovencas preñadas adxudicáronse moi por riba do prezo de saída, o que supuxo bater a marca do prezo medio nesta poxa, ao conseguir 2.290 euros de media. De feito, hai que remontarse até o 2014 para atopar un prezo medio tan elevado, entón de 2.245 euros.

A primeira xovenca da mañá xa sentou as bases do que ían ser todas as poxas. Moitos compradores, poxas moi abertas e longas, e prezos bastantes altos, moi por riba dos 1.800 euros de saída. O tres primeiros exemplares adxudicáronse por 2.300, 2.100 e 2.050 euros a un gandeiro de Friol. Coa cuarta poxa chegou o punto álxido da poxa, coa presentación dunha novela de 25 meses, preñada de sete meses e medio. Despois de continúas poxas e sa rivalidade, a xovenca adxudicouse en 2.650 euros ao mesmo gandeiro de Friol, que se foi de Becerreá con catro do cinco xovencas. Este prezo de 2.650 quedou a moi pouco de bater os 2.700 euros que se chegaron a pagar en Becerreá na poxa de 2014. A última xovenca da mañá adxudicouse en 2.350 euros.

Catro xovencas para Friol

Catro do cinco xovencas poxadas esta mañá fóronse para unha gandería de Friol, propiedade de Rubén Penín Rouco e a súa muller, Ángeles Ponte Rei. Ambos levan a explotación familiar desde fai oito anos e xa son habituais nas poxas de Acruga. De feito, Rubén Penín Rouco lembra que nunha poxa celebrada no propio centro de recría comprou 11 animais.

Sobre a raza e os resultados das novillas procedentes do centro de recría no que colaboran Acruga e Deputación de Lugo para a selección de animais, móstrase rotundo: “A esta raza hai que saber manexala, pero dá moi bos resultados, do mesmo xeito que todos os animais que proceden da Granxa Gayoso Castro”.

Á poxa acudiron ademais do alcalde de Becerreá, outros rexedores como o de Navia de Suarna, Pedrafita do Cebreiro e Cervantes, xunto ao presidente de Acruga, César Dorado.