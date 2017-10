Publicado o importe da axuda a ovino e caprino por dereitos especiais

O Fondo Español de Garantía Agraria acaba de facer público o importe provisional da axuda aos titulares de explotacións de gando ovino e/ou caprino que mantivesen dereitos especiais en 2014, e non dispoñan de hectáreas admisibles sobre as que activar dereitos de pago básico. En total ascende a 36,87 euros por animal.

Respecto a campaña 2017, o número de cabezas de gando que cumpren de maneira provisional os requisitos establecidos para percibir a axuda ascenden a 817.754, segundo se desagrega a continuación por comunidades autónomas, establecéndose por iso un importe unitario provisional de 36,87 euros/animal.

As comunidades autónomas poderán realizar o pago de anticipo antes do 1 de decembro de 2017 no caso desta axuda aos titulares de explotacións de gando ovino e/ou caprino que mantivesen dereitos especiais en 2014, que poderá alcanzar ata o 70 % do pagamento total.

Non poderán optar a esta axuda os titulares de dereitos especiais, que en 2014 tamén fosen titulares de dereitos normais e que declarasen na devandita campaña unha superficie igual ou maior a 0,2 hectáreas. Hai unha excepción no caso de que non dispoñer de hectáreas admisibles sobre as que activar dereitos de pago básico se deba ás ausencia de hectáreas admisibles determinadas na declaración da solicitude de axudas do ano 2013.