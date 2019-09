Programa da xornada técnica das IXPs Ternera Gallega e Vaca/Boi Galego

Data inicio: 25/10/2019

Data fin: 25/10/2019

Lugar: Pazo de Feiras e Congresos de Lugo, Lugo, España

As Indicacións Xeográficas Protexidas Tenreira Galega e Vaca Galega/ Boi Galego celebrarán unha Xornada Técnica conxunta, que terá lugar no Pazo de Feiras e Congresos de Lugo, o próximo 25 de outubro, venres.

Como é habitual, este encontro vai dirixido a gandeiros, profesionais técnicos, industria, distribución e consumidores. A xornada pretende informar sobre a situación actual da produción e comercialización da carne de vacún de calidade nun escenario no que se lle presta especial atención ao benestar animal e á protección ambiental.

Destes temas falarase en detalle durante as sesións, así como doutros aspectos como a bioseguridade nas gandarías de vacún e o uso responsable de antibióticos; os contratos alimentarios no sector; ou a situación actual dos mercados e a evolución do consumo de carne de vacún.

Velaquí o programa completo:

Máis información e inscricións:

Chamando aos teléfonos 981 57 57 86 ou 981 57 48 99 ou enviando un correo electrónico a [email protected]