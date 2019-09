Prezo medio de 2.400 euros nas xovencas da poxa de Acruga en Pedrafita

O mercado gandeiro de Pedrafita do Cebreiro acadou hoxe elevadas cotizacións na poxa de sete xovencas preñadas da Asociación de Criadores de Rubia Galega (Acruga). A media foi de 2.400 euros, moi por riba do prezo de saída (1.800 euros), con dous animais que acadaron os 2.700 e 2.900 euros, ambos mercados pola mesma gandería de Pedrafita do Cebreiro.

Preto de 20 explotacións retiraron tarxetas para participar na subasta, que contou tamén con moita expectación de público. A primeira das poxas resolveuse a favor dun gandeiro de Triacastela por 2.250 euros. A segunda, para A Fonsagrada, acadou 2.200 euros, en tanto que a terceira levouna un criador de O Corgo por 2.150 euros.

Coa cuarta e quinta xovenca chegaron os momentos máis animados da subasta, pois estes exemplares acadaron respectivamente os 2.700 e os 2.900 euros, pagados pola mesma gandería de Pedrafita. Os últimos dous exemplares a subasta vendéronse a 2.050 euros, para Ribadeo, e 2.550 euros, para unha granxa de Pedrafita. Tódolos compradores contaron cunha axuda de 200 euros por animal, concedida por Caixa Rural Galega.

As sete xovencas que participaron na poxa procedían da Granxa Gayoso Castro, todas elas cunha xenética familiar de nomes coñecidos entre os gandeiros lucenses, como Marelo, Perico, Manteigo ou Platero.

A poxa contou coa presenza, entre outras autoridades, do alcalde de Pedrafita, José Luis Raposo; do presidente de Acruga, César Dorado, do responsable da Granxa Gayoso Castro na Deputación de Lugo, Roberto Fernández, e do seu antecesor no cargo, o alcalde de Pol, Lino Rodríguez.