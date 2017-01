Preséntase a marca Pastores de Galicia para diferenciar o cordeiro e o cabrito galegos

Este venres presentouse na Praza de Abastos de Lugo a marca de garantía Pastores de Galicia, cun showcooking e unha xornada de degustación para poñer en valor a calidade diferenciada do cordeiro e do cabrito de Galicia. A Deputación de Lugo apoia a Ovica nesta iniciativa

Este venres celebrouse na praza de Abastos de Lugo o acto de presentación da marca de garantía Pastores de Galicia. Este novo selo, impulsado pola Asociación de Criadores de Ovino e Caprino de Galicia (Ovica), distingue no mercado a carne de cordeiro e de cabrito producida no país.

O acto de presentación contou coa presenza do vicepresidente da Deputación de Lugo, Álvaro Santos, quen salientou a aposta do goberno provincial por impulsar o consumo desta carne de calidade.

O organismo provincial colaborou tamén no lanzamento da marca Pastores de Galicia co financiamento do acto de presentación pública, que incluíu un showcooking e degustación entre o público para dar a coñecer as propiedades da carne, material gráfico como carteis e dípticos, así como a elaboración dun vídeo divulgativo, que foi creado pola Fundación TIC.

Marca de garantía

A marca “Pastores de Galicia” ten por obxectivo recoñecer o valor do “año e cabrito do país” producido en Galicia dun xeito artesanal e propiciar a profesionalización de todo o sector, de xeito que os gandeiros e gandeiras acaden unha maior renda, que poida repercutir en novos investimentos nas súas granxas. Ademais, vén a paliar o descenso tanto do consumo como da produción deste tipo de carne que se produciu nos últimos anos, debido á falta de relevo xeracional entre os produtores.

Vídeo gravado nas explotacións lucenses

Por outra parte, ven de publicarse un vídeo que promociona a marca Pastores de Galicia e que foi gravado por un equipo da Fundación TIC en varias explotacións da provincia, en concreto, nos Concellos de Friol e Guntín. Nel amósase o xeito especial de crianza e alimentación natural baseado no pastoreo, que empregan os criadores lucenses integrados nesta marca.

Precisamente, con este audiovisual os responsables do selo queren por en valor e darlle maior visibilidade a esta práctica natural de crianza que, segundo apuntan, marca a diferencia coa que se está a empregar noutras zonas produtoras de gando ovino e cabrún.

Xunto ao dirixente provincial, participaron no acto de presentación da marca Pastores de Galicia a Concelleira de Participación Cidadá de Lugo, Rosana Rielo; a presidenta de OVICA, María del Carmen Fernández; a Presidenta da cooperativa Vélaro, asociada a OVICA, Vanessa Díaz; e un dos técnicos do colectivo e enxeñeiro agrónomo, Carlos Alberto Rodríguez. Os representantes institucionais tamén participaron na showcooking con degustación que estivo conducida polo cociñeiro Rubén García.