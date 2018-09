Pedrafita acolle o domingo a poxa de cinco xovencas preñadas de Acruga

A Asociación de Criadores de Raza Rubia Galega (Acruga) celebra este domingo unha nova poxa no mercado gandeiro de Pedrafita do Cebreiro (Lugo). A subasta contará nesta ocasión con cinco xovencas de 18 a 24 meses e preñadas de 2 a 4 meses. O prezo de saída de cada exemplar será de 1.800 euros e haberá unha axuda á compra de 200 euros por parte de Caixa Rural Galega.

A poxa comezará a partir das 12 horas e desde unha hora antes poderán retirarse tarxetas para a participación na mesma. O evento coincide co XXX Certame de Gando Vacún de Pedrafita do Cebreiro, polo que se agarda unha alta participación na poxa dos animais, procedentes da granxa de recría Gayoso Castro, que Acruga xestiona nas instalacións da Deputación de Lugo.

O presidente de Acruga, César Dorado, destaca tamén a importancia do concello de Pedrafita do Cebreiro no marco da raza Rubia Galega, pois hai 53 ganderías inscritas en Acruga con máis de 1.300 cabezas de gando. “En Pedrafita organizamos dúas poxas cada ano, en abril e setembro, e sempre obteñen un gran resultado. É unha das citas máis consolidadas das que organizamos desde Acruga e temos que destacar o apoio que sempre tivemos por parte do Concello de Pedrafita”, destaca Dorado.