Os gandeiros galegos benefícianse do Ramadán

O aumento das exportacións aos países do Norte de África con motivo da celebración do Ramadán e a persistencia da lingua azul en Francia, impulsan as vendas de tenreiros de recría de raza Frisoa de orixe nacional. De media no que vai de ano o seu prezo subiu ao redor dun 20%, algo inusual nestas datas.

Que nunha gandería de vacún de leite de Galicia -onde se concentra preto do 40% da produción láctea española- unha vaca para un tenreiro non adoitaba ser motivo de alegría para o gandeiro. E é que os becerros de Frisoa, a raza preponderante en vacún de leite, chegaron a alcanzar nalgúns casos prezos irrisorios e mesmo os tratantes de gando negábanse a adquirir os peores exemplares.

Con todo, este ano a conxunción de dúas situacións provocou un claro incremento da demanda destes tenreiros, cun repunte dos prezos dun 20% na Central Agropecuaria de Galicia, en Silleda, e no Mercado de Gando de Amio, en Santiago. De feito, na poxa desta semana os xatos de menos de 20 días cotizáronse en Silleda a unha media de 161 euros e na categoría de 21 a 50 días, a máis numerosa, a 193 euros por animal. Hai un ano por estas mesmas datas os prezos medios eran de 121 e 139 euros, respectivamente.

Un dato positivo pero que é preciso relativizar, xa que a venda dos tenreiros de recría de Frisón supón unha parte minoritaria nos ingresos dunha gandería de vacún de leite.

As razóns desta subida son a prevalencia da enfermidade da Lingua Azul en Francia, que limita o movemento de gando, e a coincidencia co mes do Ramadán. Os grandes cebadoiros españois, situados sobre todo en Aragón e en Cataluña, desprazaron este ano aos franceses nas exportacións de tenreiros cara aos países do norte de África, así como a Líbano e Turquía, e para abastecerse de xatos recorren fundamentalmente ás ganderías de vacún de leite de Galicia.

Durante o Ramadán, que este ano comezou o 27 de maio e finalizará o 25 de xuño, os crentes musulmáns apostan para romper o xaxún pola carne de cordeiro ou de tenreiro de animais vivos, que este ano procede principalmente de España, que exporta a través dos portos de Cartaxena ou Tarragona.

“En Silleda os prezos medios dos tenreiros de recría de Frisón subiron un 19%”

E este dinamismo está a notarse nos mercados de gando de Galicia. Julio Pérez, coordinador da Central Agropecuaria de Galicia, confirma que “hai unha forte demanda desde principios de xaneiro nos machos de Frisón e os prezos están á alza, incrementándose de media uns 20 euros por unidade, sobre todo nos xatos de boa calidade”.

En canto aos motivos, confirma que “é debido á forte demanda dos cebadoiros, fundamentalmente de Huesca e de Lérida, que piden este tipo de becerros para exportalos por barco aos países do norte de África”.

“Esta época adoitaba ser de baixada de prezos, pero debido á lingua azul en Francia os cebadoiros téñense que aprovisionar de tenreiros en España e iso, xunto ao Ramadán, está a tirar dos prezos”, engade.

En canto a se esta tendencia manterase nos próximos anos, Julio Pérez, considera que “se a situación sanitaria do gando bovino en Francia non cambia, debería permanecer”.

Polo que respecta aos xatos de recría de cruzamento, o coordinador da Central Agropecuaria de Galicia explica que “os prezos mantéñense máis estables -no que vai de ano baixaron un 0,08%-”. “Ante a falta de machos de Frisón para recría, os operadores están a comprar tenreiras femias de cruzamento para darlles destino aos cebadoiros de fóra de Galicia, igualándose os prezos destas dúas categorías; mentres que os machos de cruzamento seguen destinándose prioritariamente para cebo en Galicia , amparados pola Indicación Xeográfica Protexida Tenreira Galega”.

Prezos medios dos becerros de recría de Frisón na Central Agropecuaria de Galicia:

TERNEROS DE RECRÍA – PRECIOS MEDIOS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 FRISONES (€/ unidad) 118 134 127 131 116 103 123 Variación 14,18% -5,58% 3,12% -11,57% -10,82% 18,89% CRUCES (€/ unidad 292 329 324 354 336 303 303 Variación 12,61% -1,47% 9,19% -4,83% -9,87% -0,08%

Os tratantes aseguran que “se trata dunha situación puntual”

Enrique Otero López é tratante e presidente da Asociación Galega de Empresarios do Gando. Recoñece que “especialmente desde hai mes e medio hai unha gran demanda de becerros de recría pintos, fundamentalmente polo aumento das exportacións e porque é a raza máis barata para cebar, e tamén como carne de tenreiro para o consumidor final”.

“Hai uns anos os tenreiros de peor calidade de Frisón non tiñan saída, chegaron a comprarse aos gandeiros mesmo a 20 euros e os medianos a 40, pero hoxe de media comercialízanse con entre 15 e 20 euros a maiores por exemplar, alcanzando os 40 euros os malos, 70 euros os normais e os 100 euros os bos”, recoñece.

En canto a se esta situación manterase nos próximos anos, o presidente da Asociación Galega de Empresarios do Gando considera que “é unha situación puntual”.