Os cabalos para vida acadan un prezo medio de 1.275 euros na Feira Cabalar da Ascensión

O recinto feiral de Amio acolleu a tradicional Feira Cabalar das festas da Ascensión. A cita congregou 352 cabezas de gando equino (206 animais para a vida e 146 para sacrificar). A elas sumáronse 40 reses de gando asnal, 7 de gando ovino menor e 8 de caprino. O volume de ventas no mercado, celebrado onte xoves, foi de 403.500 euros.

En canto ás cotizacións do gando equino, o prezo medio dos cabalos e eguas para a vida acadou os 1.275 euros, namentres o gando cabalar para abasto situouse nun prezo medio de 770 euros. Así, o volume económico de vendas do gando equino foi de 375.070 euros ( 262.650 euros dos animais para a vida e 112.420 euros dos animais para o sacrificio).

Os asnos cotizáronse de media a uns 670 euros, o que permitiu un volume económico de 26.800 euros. No referido ó ovino menor vendeuse de media a 70 euros e o caprino menor a 80 euros. No caso do ovino menor, as vendas foron de 490 euros e as transaccións totais do gando ovino chegaron ata os 990 euros. Namentres, as ventas do gando caprino foron de 640 euros.