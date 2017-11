O encarecemento da palla castiga ás explotacións afectadas pola seca

As ganderías de carne do oriente de Lugo e Ourense perderon máis dun 50% da herba en relación a un ano normal. Tamén houbo mermas de arredor dun 30% en comarcas leiteiras como Chantada

O impacto da seca nas ganderías do interior de Galicia está a obrigar a un aumento da compra de forraxes externas, como a palla. O problema é que este ano houbo unha colleita escasa de palla, que unida á maior demanda, levou a un encarecemento da forraxe en alomenos un 30-40% en relación a un ano normal.

O escenario do mercado de forraxes nos próximos meses dependerá da meteoroloxía. “Este ano houbo unha colleita de palla escasa e de mala calidade. A campaña anterior fora boa e grazas a iso, aínda hai un stock de palla do ano pasado e o prezo do mercado puido conterse, pero estaremos en prezos un 30-40% superiores a unha campaña normal” -explica Fernando Martínez, de Pajas Nual (Burgos) -. “Se chove o suficiente nos próximos meses, volveremos á normalidade -pronostica-. “Se non, teríamos dous anos malos consecutivos e o problema sería o dobre”.

Ganderías de carne

As comarcas gandeiras de Galicia máis afectadas pola seca son as zonas orientais de Ourense e Lugo, centradas na produción de vacún de carne. Nos Ancares, desde a cooperativa A Carqueixa calculan perdas na herba de arredor dun 50% en relación a un ano normal. “Vendo a situación, as granxas aumentaron as compras de palla, que este ano estaba arredor dun 20% máis cara do normal no mes de xullo, que é cando se merca na nosa zona”, apunta o xerente da Carqueixa, Román Sánchez.

En Viana do Bolo elevan as perdas da colleita de herba ata o 70% e as perspectivas son complicadas para as ganderías do oriente da provincia e do Macizo Central ourensán. As granxas están tirando agora da herba que tiñan almacenada para o inverno, polo que farase precisa a compra de maiores cantidades de alimento externo nos próximos meses.

Leite

As comarcas leiteiras do interior tamén sufriron o impacto da seca na colleita de herba. “Este ano tivemos unha calidade aceptable de herba, pero a cantidade baixou de media en torno a un 30%” -calcula Jorge Meiriño, técnico da cooperativa Icos.- “A boa produción de millo desta campaña compensa un pouco a situación, pero dado que as anteriores campañas de millo foran malas, tiñamos unha parte de explotacións que reduciran a superficie de millo e que se están vendo máis afectadas polas perdas na herba” -destaca-. “Este ano, terán que tirar máis da compra de forraxes externas”, recoñece o técnico.

“A cantidade de herba foi similar a outros anos e a calidade superior, o que nos permitiu baixar o concentrado” (Adrián Cundíns, Forxabar)

Onde menores problemas tiveron esta campaña foi nas comarcas de clima máis atlántico, como en Barcala-Xallas. En Forxabar, unha cooperativa de produción de forraxes que traballa máis de 700 hectáreas, sinalan que este ano lograron en herba unha colleita de cantidades similares a outros anos e de calidades superiores. “Quizais o corte do verán foi máis frouxo, pero compensouse cos bos cortes de primavera”, valora o xerente de Forxabar, Adrián Cundíns. “De feito, as calidades foron incluso superiores a outros anos, o que nos permitiu reducir o concentrado na ración”, subliña.

Polo de agora, por tanto, en Forxabar non tiveron que aumentar a compra de forraxes externas en relación a outros anos. Sobre a palla de Castilla, confirman tamén a mala calidade da colleita deste ano e poñen cifras o seu progresivo encarecemento. En maio, pagábase a 55 euros tonelada e na actualidade chegou ós 85-90 euros, unha suba na que hai que ter en conta tamén os custos derivados do almacenamento da forraxe.