“O custo das plantas de biogás pode reducirse a 150.000 euros e ser rentable para as granxas”

Abordamos co director do Centro Tecnolóxico Energylab, Juan Rodríguez Fernández-Arroyo, algúns dos últimos proxectos, centrados no ámbito agrario, nos que están a traballar. O aproveitamento da biomasa residual e da bioenergía nas granxas son algúns dos eixos nos que investigan.

Un dos campos nos que traballaron é no aproveitamento do metano nas explotacións gandeiras. É unha alternativa viable para as gandarías de vacún?

Si, desde logo. Poida que o marco retributivo actual non sexa o máis idóneo pero na propia xeración de metano, o xurro de vacún é mesmo máis adecuado que o porcino. Co xurro de vacún pódense alcanzar potenciais de produción de biogás de até 30 m3 por tonelada de residuo fronte aos 18m3 /tn do xurro porcino. Para aumentar a viabilidade hanse de reducir os custos de investimento, de operación, de mantemento, mellorar a produción de biogás… Por iso, as liñas de investigación en bioenerxía en Energylab están orientadas ao desenvolvemento de tecnoloxías que permitan reducir os custos destas instalacións e valorizar estes residuos de maneira que se convertan en recursos para diferentes alternativas de uso.

A que fins se destinaría esta bioenerxía obtida?

O biogás pode ter un uso directo en caldeiras ou en sistemas de coxeración para xerar calor e electricidade. Tamén se está traballando na mellora deste biogás para a súa transformación en biometano de baixo custo, que proporcione outras alternativas de uso como a súa inxección á rede de gas natural ou o seu uso como combustible de vehículos, que podería ser un exemplo de Economía Circular, ao utilizalo no propio transporte das explotacións gandeiras.

Cales son as liñas de investigación en plantas de biogás nas que están a traballar?

Estamos a traballar, por exemplo, no proxecto PlantaDac, cuxo obxectivo é o desenvolvemento dunha planta de xestión anaerobia de baixo custo e de fácil operación, que poida ser operativa para as explotacións galegas de porcino de tamaño medio, e nas que se xestionen os residuos orgánicos mediante a produción de biogás e un fertilizante, un dixestato, que poida ser usado polas propias explotacións. Esta planta caracterizarase por ser compacta, modular, industrializable e móbil, o que permitirá reducir os custos de investimento.

Outro dos proxectos está centrado no tratamento integral dos xurros porcinos para a súa valorización e a redución das emisións de metano e amoníaco, de xeito que se logre unha solución sustentable e viable economicamente en explotacións gandeiras de tamaño medio pequeno, que son as máis habituais en Galicia. Neste caso baséase no emprego de sistemas de lagunaxe para eliminar o nitróxeno e para, ademais, contar con sistemas enerxéticos baseados no biogás mediante a reconversión das actuais balsas de xurros.

Cales son os custes estimados que tería a instalación dunha planta de biogás e que redución se podería alcanzar?

A modo de referencia, unha planta de xestión anaerobia deseñada para a xestión duns 3.000m3 anuais de xurro xerado nunha explotación dunhas 110 cabezas de gando vacún, que poida tratar unhas 150 tn/ano de residuos vexetais e que dispoña dun sistema de coxeración para producir enerxía eléctrica e térmica, pode ter un custo de investimento de entre 300.000 a 500.000 euros. En Energylab traballamos para pasar dese orzamento a uns 100 ou 150.000 euros. Cremos que isto é posible e que facilitará que se introduza a tecnoloxía nas explotacións.

Unha das primeiras instalacións foi a da Finca Mouriscade, é factible esta instalación a día de hoxe?

Unha vez terminado o proxecto, é a propia Finca Mouriscade quen se está encargando da xestión e seguemento da planta, pero segue operativa e é unha das tres plantas en explotacións agrogandeiras en Galicia, xunto á da granxa Xustás, en Cospeito, e Casa Macán, en Taboada. O potencial en Galicia é moi grande, sobre todo vendo o que se está facendo noutros países, xa que hai máis de 17.000 plantas en toda Europa e en Galicia temos constancia destas tres no ámbito agrogandeiro.

En materia de biomasa, un dos seus últimos proxectos céntrase no aproveitamento dos restos de poda tanto de kiwi como de vide e coníferas, en que fase se atopa?

Agora mesmo atopámonos a metade de desenvolvemento deste proxecto transfronteirizo que se centra no aproveitamento da biomasa e que permitirá mellorar a competitividade de distintos sectores co desenvolvemento de tecnoloxías máis avanzadas. Na Eurorexión Galicia-Norte de Portugal, a superficie de uso agrícola representa ao redor dun 30% mentres que a de uso forestal chega a un 54%. Con esta dispoñibilidade de recursos xorde este proxecto, xa que o uso sustentable destas biomasa supón unha serie de vantaxes económicas, sociais e ambientais. Así, valorizamos uns residuos que, ademais, representan unha fonte potencial de incendios e que actualmente non é máis ca unha carga económica para os seus produtores.

Que biocombustibles se obterían destes restos?

O obxectivo é optimizar a explotación e o aproveitamento enerxético da biomasa procedente de poda de matogueiras, vide e kiwi, avaliando o seu aproveitamento en procesos de combustión en caldeira, de gasificación e de coxeración ou microcoxeración, para producir fundamentalmente enerxía térmica e eléctrica a pequena escala.

O alto contido en cinzas desta matogueira limita o seu uso doméstico, ten posibilidades de usos industriais?

É certo que unha das maiores limitacións que nos atopamos é o elevado contido en cinzas, sobre todo nas biomasas de orixe agrícola. Mentres os pellets ou briquetas de maior calidade para uso doméstico teñen uns valores inferiores a 0,7 e 1% respectivamente, os restos de poda de vide e kiwi teñen uns valores superiores a 2,5 e 2,6%. Os restos de orixe forestal, aínda que seguen situándose por encima do permitido, son valores máis próximos ao permitido, ao redor de 1,1 e 1,6%. Para unha valorización real desta biomasa residual de diferente orixe e a creación dun mercado asociado a ela, estamos a desenvolver diferentes procesos de pretratamento con distintos aditivos que, engadidos a esta biomasa, permitan unha combustión máis limpa e con menos emisións.

A recollida destes restos adoita implicar un importante custo que encarece moito o proceso e o seu aproveitamento; realmente, pode resultar viable?

Os avances tecnolóxicos logrados permiten desenvolver maquinaria específica adaptada ás diferentes características topográficas, o que contribúe á redución dos custos. Deseñáronse equipos específicos para a recollida de poda de vide e kiwi e un equipo específico para a recollida de matogueira. Diferentes probas déronnos xa datos da súa viabilidade. Nunha hectárea de viñedo na que se produce de media anual unhas 3 toneladas de poda, pódense recoller de maneira mecanizada 2 tn, o que equivalería enerxéticamente a uns 450 litros de gasóleo. Algo similar ocorre co kiwi, onde por cada hectárea xéranse unhas 4,7 tn de restos ao ano, dos cales 3,6 son susceptibles de recollerse con maquinaria.