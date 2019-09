O agro busca unha saída ó ‘labirinto’ de xurros da Limia

O alto volume de xurros que xeran as ganderías intensivas da Limia teñen complicado encaixe na comarca, unha situación que se foi capeando ata que o problema saltou a Bruxelas, onde a Dirección Xeral de Medio Ambiente da Comisión Europea recibiu a finais do 2018 unha denuncia pola contaminación por nitratos na Limia. O sector gandeiro e industrial da comarca apura dende entón reunións coa Administración, a última na mañá de hoxe, para buscar solucións que non vaian en perxuicio de gandeiros e agricultores.

As alternativas que a Xunta pon sobre a mesa pasan polo tratamento de parte dos xurros xerados nunha nova planta que quere poñer en marcha na Limia. Esta planta viría a complementar á que Coren ten en Sarreaus, en proceso de reapertura, tras anos pechada. Coren informou hoxe na reunión da Mesa da Limia que antes do Nadal conta con reabrir a planta, que ten capacidade para tratar arredor de 100.000 toneladas de puríns ó ano.

Primas para as granxas

A nova planta proposta pola Xunta para A Limia complementaríase con outras tres no resto de Galicia (Deza, Mazaricos e A Pastoriza). O conselleiro do Medio Rural, José González, anunciou hoxe na Limia que o obxectivo da Administración é abonarlle ós gandeiros primas por metro cúbico de purín que entreguen nas futuras plantas de tratamento. A Xunta proxecta que esas primas se financien cos fondos do novo ciclo de axudas da Política Agraria Común (PAC 2021-2027).

Outra das iniciativas medioambientais anunciadas pola Xunta é a elaboración dunha Lei de Dexeccións Gandeiras. Con estas medidas, a Xunta considera que poderá esquivar a declaración dunha Zona Vulnerable a Nitratos na Limia.