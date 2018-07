A industria de pensos galega reforza a seguridade alimentaria con E-Pienso, a nova plataforma creada para unificar controis e sistemas de alertas rápidas a nivel nacional

A Asociación Galega de Alimentos de Pensos Compostos impulsa a creación deste novo grupo operativo que sentará as bases do primeiro sistema de xestión conxunta

Velar pola seguridade alimentaria e a calidade da materia prima destinada á alimentación animal é o gran obxectivo de E-Pienso, o novo grupo operativo de carácter supra-autonómico que a Asociación Galega de Alimentos de Pensos Compostos (Agafac) acaba de constituír en Madrid coas principais entidades e asociacións do sector e cuxa finalidade é compartir datos entre os distintos axentes, incrementar a coordinación e unificar os sistemas de alerta rápidas.

Agafac conta na actualidade cun dos máis avanzados sistemas de seguridade alimentaria de carácter sectorial que hai en España, o sistema gmp.Galis, pero coa súa participación en E-Pienso pretende reforzar aínda máis os mecanismos de seguridade levando a cabo distintas actuacións conxuntas, algo que ata agora non existía e que permitirá mellorar os mecanismos de control realizados polo sector.

E-Pienso creará unha plataforma tecnolóxica e unha aplicación para almacenar unha gran base de datos conxunta (Big Data) grazas á información facilitada polo cinco sistemas de seguridade alimentaria sectoriais: gmp.Galis (Galicia), Qualimac (Cataluña), Aplika-Epea (Euskadi), Segacyl (Castela e León) e Piensa-Q (Murcia). O grupo operativo fará, así mesmo, unha avaliación conxunta de provedores, aumentando de forma notable o poder de interlocución representativa do sector.

As principais entidades

“Cremos que a coordinación e o intercambio de información e de experiencias é o camiño que debemos seguir para dar as mellores garantías de calidade e de seguridade ao animal e, por tanto, ao consumidor final”, explica o director de Agafac, Bruno Beade.

O Grupo Operativo E-Pienso tamén disporá dun Sistema de Alerta Rápido Unificado (SARU) que informará a todas as áreas implicadas no caso de que se detecten partidas potencialmente contaminadas nunha zona xeográfica concreta. Coa constitución da plataforma, o sector camiña cara a un sector cada vez máis innovador, tecnolóxico e competitivo. Ademais, os seus integrantes confían en mellorar de forma notable os resultados económicos das explotacións e evitar incidencias de seguridade en todo o proceso.

“Queremos compartir datos, coñecementos e experiencias”, subliña Bruno Beade, partidario de unificar criterios para aumentar a eficacia dos sistemas de seguridade a nivel nacional para mostrar á sociedade o elevado nivel de esixencia e control que se aplica na cadea alimentaria.

Ademais de Agafac, na nova plataforma están integradas as principais entidades da industria do penso de España, como a Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compostos para Animais (Cesfac), a Asociación de Fabricantes de Pensos Compostos de Castela e León (Asfacyl), a Asociación de Fabricantes de Pensos Compostos do Sueste de España (Apicose), a Asociación de Fabricantes de Pensos Compostos de Euskadi (EPEA), a Asociación para o Control e a Promoción da Calidade das Materias Primas (Qualimac).

Sobre Agafac

A Asociación Galega de Fabricantes de Alimentos Compostos de Galicia (Agafac), con sede na Coruña, é unha organización profesional creada para defender os dereitos dos fabricantes galegos. Forman parte da entidade 26 empresas con 35 centros de produción que representan máis do 85 por cento das toneladas de pensos de Galicia. Coren, CLUN, Xallas, todas as grandes firmas e cooperativas galegas, forman parte de Agafac. En 2005, Agafac creou un sistema de control conxunto, elevando así as esixencias e as garantías de todo o proceso, desde que o cereal descárgase no peirao ata que se reciben na fábrica. Este método chámase Sistema Galicia Alimentos Seguros, coñecido no sector como gmp.Galis.