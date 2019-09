A gandaría só achega o 7,6% dos gases de efecto invernadoiro que emite España e o 0,6% dos que emite a Unión Europea. Así o aclarou a directora xeral de Producións e Mercados Agrarios do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, Esperanza Orellana, na xornada celebrada hoxe en Madrid sobre “Melloras técnicas dispoñibles para diminuír o impacto ambiental da gandaría”.

Orellana destacou a importante mellora nos procesos produtivos do sector gandeiro o que permitiu nos últimos anos reducir o seu impacto ambiental. “O sector é máis eficiente á hora de producir. Producimos máis con menos”, apuntou.

Neste sentido, resaltou que o sector gandeiro e a Administración colaboran para levar a cabo medidas que dean cumprimento aos compromisos ambientais adquiridos nos Acordos de París, así como cos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable (ODS) 2030.

Detallou que en España, en 2018, o sector agrario achegou o 11,6 % das emisións de gases de efecto invernadoiro (GEI) totais e a gandaría case dúas terceiras partes das emisións dos agrarios. Neste sentido, Orellana sinalou que “a gandaría española apenas achega o 7,6% das emisións GEI de España -correspondendo a maior parte ao porcino- e o 0,6 % da Unión Europea”.

“Iso non quere dicir -incidiu- que non debamos seguir traballando para mellorar estes números e contribuír de maneira activa aos compromisos adquiridos por España en materia de redución de emisións. Tamén os relacionados coa calidade de aire”.

“A gandaría é un motor contra o despoboamento”

A directora xeral tamén sinalou que a gandaría “é fundamental na vertebración do territorio, creación de emprego e fixación de poboación en zonas rurais”. “É un motor contra o despoboamento sexa cal for o sector e o modelo produtivo”, subliñou.

Así, por exemplo, referiuse a que as explotacións de vacún, ovino e caprino adóitanse situar en zonas onde a xeografía e as condicións climáticas non permiten o desenvolvemento doutras actividades, mentres que o porcino e outras actividades gandeiras máis intensivas precisan de man de obra cualificada e xeran maior cantidade de emprego.

Próxima normativa de ordenación das granxas

Reiterou que a preocupación ambiental é unha constante no sector gandeiro e que desde o Goberno apóianse medidas para lograr actividades produtivas máis sustentables.

En particular, referiuse á próxima aprobación de nova normativa en materia de ordenación das granxas porcinas, vacúas e avícolas, para mellorar o seu impacto ambiental, a bioseguridad e o benestar dos animais. Tamén mencionou os proxectos para favorecer unha maquinaria agrícola máis eficiente e menos contaminante, ou para a nutrición sustentable dos chans agrarios.

A “sustentabilidade da produción agrícola é un dos aspectos máis relevantes da revisión da Política Agrícola Común (PAC)” que se está levando a cabo, segundo Orellana. Así, está especialmente reflectido no Plan Estratéxico da nova PAC que está a elaborar o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación en colaboración coas comunidades autónomas e os representantes do sector agrario e ONGs.

Remarcou que o obxectivo é “avanzar” cara a un modelo agrogandeiro máis respectuoso co clima e o medio ambiente para contribuír á atenuación do cambio climático e á adaptación aos seus efectos, así como promover o desenvolvemento sustentable e a xestión eficiente de recursos naturais (auga, solo e aire) para preservar a biodiversidade e conservar hábitats e paisaxes.