Gañadores do Concurso de Gando de Raza Rubia Galega III Memorial Luciano Sánchez

A raza Rubia Galega volveu ser protagonista este sábado no pavillón do Pazo de Feiras e Congresos de Lugo, onde se congregaron uns 120 exemplares para participar na mostra de gando autóctono desta nova edición de Expolugo

Os animais, procedían de varias ganderías da provincia, e do centro de recría da granxa Gayoso Castro, dependente da Deputación de Lugo.

Algúns destes animais desfilaron polas rúas do centro de Lugo e foron premiados despois polos xuíces.

Ganderías premiadas

A gandería de Samos de Manuel López Quiroga fíxose cos primeiros premios nas categorías de sementais, xata e xato, sendo o gañador indiscutible do Concurso de Gando III Memorial Luciano Sánchez.

Outra das explotacións máis premiadas neste certame foi a Gandería da Morena, de Friol, que obtivo catro premios, un deles o primeiro na categoría de mellor lote. Pola súa banda, Gandería Santalla, do Corgo logrou o primeiro premio á mellor cría, ademais de segundos e terceiros postos en mellor xato e semental, respectivamente.

Aínda que non logrou primeiros premios, tamén se fixo con segundos e terceiros a gandería de José Antonio Ferreiro, do Corgo, mentres que a de Estrella Buján, do municipio de Friol, conseguiu o primeiro premio na categoría de mellor vaca.

Exemplares a concurso