“Galicia é afortunada por contar con persoas no campo tan comprometidas co seu traballo”

Carlos Rodríguez, director técnico de Ovica, a asociación de criadores de ovino e cabrún de Galicia, analiza nesta entrevista a situación do sector e a evolución da marca ‘Pastores de Galicia’, creada no 2015

Carlos Rodriguez, enxeñeiro agrónomo de profesión, é desde hai algo máis de cinco anos o director técnico de Ovica, a asociación de criadores de ovino e caprino de Galicia, un posto que compatibiliza coa súa docencia como profesor asociado de Economía Aplicada na Escola Politécnica de Lugo (Universidade de Santiago).

– Cal é a radiografía que se pode facer do sector do ovino e caprino en Galicia?

– En Galicia existen máis de 20.000 explotacións de ovino e cabrún, cunha media de 10 animais por granxa. Na maior parte dos casos, estas ganderías son un complemento doutras actividades agrarias ou doutras rendas de traballo. Non se precisan grandes investimentos para iniciarse no noso sector e complementar o ovino ou o cabrún con outros ingresos agrarios é moi común entre os nosos asociados e cooperativistas.

Podes atopar gandeiros que diversifican ingresos e ademais de sacar adiante a súa produción de carne de cordeiro ou cabrito, ou de leite de ovella e de cabra, tamén dispoñen de ganderías de vacún de carne, de vacún de leite, de horta, de porcino ou de avicultura artesanal, entre outras.

Temos asociados tanto con ganderías de razas autóctonas como ganderías de rabaño mestizo (a gran maioría), e tanto en produción convencional como con certificación ecolóxica, que está a ter un auxe exponencial nos últimos anos.

En ganderías en extensivo, teño escoitado moito como a xente se define como supervivintes ou ata como románticos do agro. Dadas as circunstancias actuais, eu adoito dicir que os pastores son unha raza en perigo de extinción.

– Ovica cumpre 25 anos no 2019. Que destacarías dos logros da asociación?

– Desde a constitución de Ovica, no 1994, os gandeiros entenderon que a profesionalización do sector pasaba por comercializar e valorizar a excelente carne de cordeiro e cabrito que producimos en Galicia.

É importante destacar que a gran maioría das persoas asociadas a Ovica non quere vivir de axudas públicas. Queren que se recoñeza o valor dos seus produtos, polo que traballamos a reo para que a Xunta aprobara a marca de garantía ‘Pastores de Galicia’, coa que se garante a trazabilidade da carne de cordeiro e cabrito do “país”, que é criado de xeito tradicional en base ao leite materno das nais e ao pastoreo libre destas nos prados.

– Con que estrutura de funcionamento contades en Ovica?

– Ovica acolle a todo o sector na comunidade, tanto na propia asociación coma na súa cooperativa (Vélaro), e funciona de xeito asambleario. A xunta directiva de Ovica está formada por 15 persoas: gandeiros/as das catro provincias, tanto de ovino como de cabrún, moitos deles mulleres e homes que se incorporaron hai pouco e con ilusión polo sector. Tamén temos gandeiros/as cunha gran traxectoria detrás, a punto de xubilarse e con moita experiencia acumulada que transmitir ás novas xeracións.

Cando fun coñecendo as ilusións, gañas e esforzo que adican os nosos gandeiros e gandeiras a todo o que fan no seu día día, dinme de conta do afortunados que somos como sociedade Galicia ten moita sorte de contar cun sector primario cheo de xente tan comprometida no seu traballo.

A sociedade tamén debería ser consciente da importancia que temos a nivel individual como consumidores, cando decidimos mercar os alimentos que producimos en Galicia fronte a outros foráneos.

– En Ovica, un dos apartados ó que lle prestades especial atención é o da formación. Que actividades estades desenvolvendo a nivel formativo?

– Xa hai anos que vimos que era necesario paliar o déficit formativo ofertado por parte da Xunta de Galicia, polo que estamos a programar alomenos unha xornada técnica anual monográfica do sector ovino e cabrún. Tamén se convocaron cursos de capacitación teórico-prácticos de esquilador de ovellas profesional, e algúns outros, pero o máis importante é que comezamos a realizar xornadas específicas de asesoramento para mozos/as que desexan incorporarse á actividade gandeira no rural no eido da produción ovina e de cabrún.

As persoas que se queren incorporar a este sector non dispoñen de ningunha alternativa formativa específica de carácter público e gratuíto, polo que rematan acudindo a nós para poder recibir unha formación axeitada e ter a oportunidade de visitar granxas con traxectoria no sector e xestionadas por mozos/as que tiveron que pasar polos mesmos atrancos.

Este ano xa imos pola terceira edición e comprobamos que é unha actividade moi ben valorada polos rapaces e rapazas que asisten. Ao mesmo tempo, como asociación permitiunos incorporar a 65 novos/as gandeiros/as repartidos/as por toda Galicia entre o 2015 e o 2017.

– Como está sendo a acollida da marca “Pastores de Galicia” no mercado nesta primeira fase, tras a súa recente creación e aprobación do seu Regulamento de uso?

– A verdade é que estamos moi ilusionados e satisfeitos por como foi o recibimento da marca nos mercados nesta fase inicial. No primeiro ano de vida houbo preto de 20 produtores/as que integraron as súas ganderías de ovino e cabrún no Regulamento de Uso de Pastores de Galicia. Ben é certo que aínda que a maioría xa eran socios/as de Ovica e coñeciamos como traballaban e criaban os seus animais, tamén se integraron algúns novos.

Hai que lembrar que a marca “Pastores de Galicia” é propiedade de Ovica, pero está aberta a calquera produtor, sempre e cando cumpra co Regulamento de uso aprobado pola Consellería de Medio Rural.

Por parte de Ovica, os nosos técnicos son os encargados de realizar a certificación do selo e o mantemento da trazabilidade dos animais dende que saen da gandería ata que son distribuídos desde o matadoiro cara o seu punto final de consumo, ben sexa en venda directa, restauración ou distribución maiorista e minorista.

A maior parte dos nosos clientes actuais son chefs e restauradores de gran talento e creatividade, que recoñecen o valor dos cabritos e cordeiros de ‘Pastores de Galicia’.

O obxectivo sitúase en asentar unha base sólida sobre a que poder programar a futura produción para desestacionalizar e abastecer o mercado ao longo de todo o ano, a medida que aumentemos o número de clientes e lle demos acollida a máis produtores dentro da marca.

– Que características destacas do Regulamento de uso da marca ‘Pastores de Galicia’?

– As ganderías acollidas á marca ‘Pastores de Galicia’ caracterízanse por un manexo en base a sistemas extensivos e semiextensivos, cunha alimentación diaria das ovellas ou cabras pastoreando libremente nos pastos ou mediante aproveitamento silvopastoril. A alimentación das crías realízase únicamente co leite materno e coa posibilidade de suplementar con herba seca ou cereais cara o final do seu período de cebo.

Realmente con “Pastores de Galicia” non inventamos nada novo, plasmamos sobre o papel o xeito de producir do año e cabrito do país, criado en Galicia, cunha carne exquisita grazas ao xeito de crianza e de alimentación, que levan facendo os nosos bisavós e avós dende tempos inmemoriais. É unha marca inclusiva, que aglutina aos produtores por un xeito tradicional e artesanal de crianza, de manexo e de alimentación, máis aló que por diferenciación de raza autóctona ou produción ecolóxica, que xa contan con seus propios selos e certificacións.

Coa marca de garantía, hai un control en todo momento da crianza para asegurar a trazabilidade ata o consumidor final, o que nos permite establecer unha relación de confianza co cliente ou co restaurador.

Todo o procedemento é artesanal, xa que ata o máis mínimo detalle se coida durante a cadea de trazabilidade: co proceso de despece, envasado, etiquetado e transporte refrixerado ata o destino final. Esta situación motiva un encarecemento do produto final, polo que estamos a barallar distintas alternativas de cara a un futuro próximo, para que poida ser introducido en asadores, parrilladas e restaurantes a un prezo máis competitivo.

– Falabas da posibilidade dun manexo silvopastoril do gando. A xestión do monte con gando é unha cuestión pendente de impulsar en Galicia?

– O elevado volume de biomasa que medra nos nosos montes, que agrava o problema dos lumes, quedaría mitigado considerablemente se se executaran políticas reais de limpeza con brigadas antilumes naturais de cabras e ovellas, que permiten ter desbrozado o monte durante todo o ano, xa que as especies leñosas e herbáceas son a base da súa excelente alimentación, como a silva, o toxo, a xesta, a folgueira, a carqueixa ou o fento.

É unha mágoa que padecendo a problemática de lumes existente en Galicia, e tendo en conta o potencial do noso sector, a Consellería de Medio Rural non implante programas específicos de apoio á gandería e de prevención de lumes, como teñen feito noutras partes do territorio español.

O máis recente é o coñecido como “Ovella Bombeira”, posto en marcha polo governo de Castilla La Mancha no 2017, que xestiona 6.600 hectáreas de monte coa colaboración de 100 ganderías.

– Qué debilidades considerades que poden afectar a “Pastores de Galicia” no futuro máis próximo?

– O mercado da carne en Galicia a tódolos niveis é moi complexo. No caso do cordeiro e do cabrito se cabe aínda está máis agravado, porque non dispoñemos dunha lonxa de prezos ou dun mercado de referencia sobre o que orientarnos.

Para nós isto constitúe un gran inconvinte, polo que a tendencia é empregar os valores medios de mercados como o de Villalpando (Zamora) como referencia, cando o produto é totalmente distinto. O cordeiro “lechal” de Castela é un animal destetado da súa nai, alimentado con leite en pó e lactorremplazantes e sacrificado con menos de 2 meses de idade, polo que a carne é máis insípida.

Actualmente estamos a desenvolver un proxecto de investigación no marco dun grupo operativo local, xunto con Agaca e o Centro Tecnolóxico da Carne (CTC), precisamente para definir os matices que lle aportan á carne o manexo e a alimentación que reciben dentro da marca.

O fin último de “Pastores de Galicia” é ofrecer uns ingresos dignos a todos/as aqueles/as rapaces/zas que decidan apostar por este xeito de vida no rural. Pastores de Galicia é a pedra angular sobre a que profesionalizar todo un sector e o seu éxito depende en gran medida do compromiso e vontade da Consellería de Medio Rural para aplicar certas medidas que son imprescindibles para invertir a actual situación.

A realidade é que a produción galega de cordeiro e cabrito rolda os 428.800 quilos sacrificados en matadoiros, pero hai case 1.000.000 de quilos que se seguen a sacrificar por canles non autorizadas e sen axeitados controis sanitarios.

O sector leva necesitado nos últimos 10 anos dunha aposta decidida, que ao noso entender debe pasar por un Plan Estratéxico.