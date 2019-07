Frigoríficos Bandeira exporta un 27% da súa carne a Holanda e outros países europeos

Frigoríficos Bandeira, unha firma centrada no sacrificio e despezamento de gando bovino, continúa superando as súas cifras de facturación, acadando no 2018 os 56,8 millóns de euros, un 1,52% máis que o anterior exercicio. A firma, situada en Bandeira (Silleda, Pontevedra), sacrificou o pasado ano 60.000 exemplares, o que supón uns 1.200 por semana. Un 27,7% do seu mercado atópase na exportación, principalmente cara a Holanda e outros países da UE, como Portugal, Dinamarca, Alemaña e Bélxica.

O abastecemento da firma realízase con gando vacún nado e criado en Galicia, Asturias e norte de Portugal, tanto a través dun amplo grupo de provedores (gandeiros, tratantes, etc.) como da compra directa de vacas en feiras e poxas.

O persoal de Frigoríficos Bandeira está composto por 85 traballadores, que se reparten entre as instalacións de Bandeira e as instalacións de Mercamadrid, ademais de xerar uns 250 empregos indirectos aproximadamente.

Investimentos

En canto ás melloras levadas a cabo pola firma, destaca a automatización da liña de sacrificio, cun investimento de 800.000 euros. Ademais, realizáronse melloras consistentes en duplicar a potencia e mellorar a eficiencia enerxética, reducíndose tamén o impacto ambiental no que ao ruído se refire.

Outra das melloras levadas a cabo foi en relación coas caldeiras, nas cales se duplicou a potencia de produción de vapor, substituíuse o combustible por GNL (Gas Natural Licuado), mellorando desta forma a emisión de gases á atmosfera. Do mesmo xeito, iniciouse unha primeira fase de tratamento de xurros, atendendo á normativa da Unión Europea, que consiste na separación de fase sólida e da fase líquida. Proximamente acometerase un tratamento íntegro de xurros e sandach (subproducto animal non destinado ao consumo humano).

Todas estas actuacións supuxeron un investimento total de 1,5 millóns de euros ao longo do ano 2018.

Historia

Frigoríficos Bandeira SL é unha empresa familiar fundada por José e Avelino Cochón no ano 1984 e ao longo de tres xeracións, converteuse nunha das industrias cárnicas de referencia en Galicia. A empresa está presente no Mercado Central da Carne en Mercamadrid, onde ten un módulo de venda, despezamento e conservación de produtos cárnicos.

A firma destacou tamén nos últimos anos por ser das primeiras en sumarse á Indicación Xeográfica Protexida Vaca e Boi de Galicia, que pon en valor a calidade da carne procedente de vacas e bois cuxo nacemento, crianza, engorde e sacrificio se leva a cabo en Galicia.