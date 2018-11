Fallados os premios de fotografía de Acruga

Primeiro premio do certame de fotografía.

A Asociación de Criadores de Rubia Galega (Acruga) fallou esta semana os premios dos concursos de fotografía, debuxo e redacción que convocou a raíz do seu 50 aniversario. No concurso de fotos, no que podían participar gandeiros e gandeiras de toda España, o primeiro premio, dotado de 400 euros, foi para José Antonio Ferreiros Palacios. O segundo premio, de 300 euros, foi para Montserrat Fernández Gudín e de terceiro quedou Ganadería Santalla SC.

En total houbo 190 imaxes participantes, das que 12 foron finalistas. Todas ellas se exhibirán na festa programada por Acruga para este venres. O xurado do certame, formado por membros de Acruga e xornalistas, tivo en conta tanto criterios ligados ó estandar racial da Rubia Gallega como criterios artísticos. No xurado estaban Modesto Arias (Acruga), Sergio Aller (Ancaria Comunicación) e María de la Torre (Diálogos Comunicación).

Concursos infantís

No concurso de debuxo, dirixido a estudantes de Educación Primaria, o primeiro premio foi para Omar Meiriño, do colexio Eloísa Rivadulla (Chantada); o segundo clasificado foi Adrián Maceda (Sarria) e de terceira quedou María Otero (Chantada).

No certame infantil de redacción, quedou primeiro José Antonio Ferreiro (Paradela), coa súa redacción ‘A vaca Gabriela’, en tanto David Dorado Marqués (Colexio Maristas) obtivo o segundo premio e Ariadna Sestelo (Salvaterra do Miño), o terceiro.