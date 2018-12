O vacún de carne galego prepárase para crear organizacións de produtores

O sector confía en que as OPs sexan a ferramenta para equilibrar as relacións e a vía para unha maior profesionalización

En Galicia xa se están sentando as bases das organizacións de produtores (OPs) de vacún de carne por medio de asociacións sectoriais que se foron creando nos últimos anos, como é o caso de A Vaca ou Agrigga Carne SCG. Abordamos co sector cales son as expectativas para estas OPs e os obxectivos que se marcan.

Incrementar a capacidade de negociación

Unha das reclamacións que se repite dende distintos colectivos céntrase en outorgarlle unha maior capacidade de negociación ós produtores, o que permitirá vertebrar e equilibrar o sector, segundo coinciden en destacar. “É preciso que se reduza a debilidade dos gandeiros para conseguir un sector onde non se impoñan as posicións dos máis fortes”, apunta Alberto Lema, de Agrigga.

Tamén para José Ramón González, de A Vaca -a mesa sectorial constituída no seo de Unións Agrarias-, o principal obxectivo é incrementar a capacidade de negociación dos produtores para facilitar a comercialización coa industria. “Precisamos facer fortes ós gandeiros, xa que agora mesmo hai unha gran descompensación, onde as grandes empresas que hai crean unha gran dependencia para os produtores”, concreta González.

“Hai moito interese por saber como se van desenvolver as OPs e se realmente se van converter nunha ferramenta práctica e útil para dar maior presenza ós gandeiros”, valora pola súa banda Higinio Mougán, xerente da Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias.

Fortalecer ós gandeiros

Máis alá de que a Organización de Produtores lle outorgue capacidade de negociación ós gandeiros, no sector tamén agardan que isto se traduza nun fortalecemento dos produtores. “Os gandeiros teñen que ser autónomos e loitar contra os impedimentos que lle están a poñer constantemente en contra do desenvolvemento da súa actividade. As OPs son a ferramenta para que os gandeiros poidan dirixir e establecer as súas directrices”, reivindica Lema.

Lema tamén apunta que estas organizacións poden sentar as bases para que haxa unha maior profesionalización das explotacións. “Non podemos seguir entendendo isto como unha segunda ou terceira actividade, hai que ser cada vez máis profesionais”, defende.

Suplir as eivas do mercado actual

Outra das reivindicacións atende á propia estrutura que actualmente rexe este sector. “En Galicia temos un sector de vacún de carne moi delicado, que conserva prácticas de hai 50 anos, e que non lle ofrece garantías ós produtores. Modernizáronse as feiras e cambiáronse polos mercados, pero boa parte das normas que os estruturan seguen sendo as mesmas que hai anos, onde todo se tramita de palabra”, analiza González.

O reto pasa por adaptar e modernizar este sistema e “non vai ser doado”, recoñece, aínda que apunta a que outros sectores como o vinícola xa afrontaron recentemente unha transformación similar con éxito.

Dende A Vaca, alertan de que esta transformación do mercado debe darse con control e evitando que sexa levada a cabo por outros actores que non sexan os produtores. “Debemos evitar que haxa a tentación de que algunha industria se poña ó fronte deste cambio”, apunta González. “Toda a organización dos gandeiros ten que partir en liberdade dende os propios gandeiros, non se pode permitir que a industria veña a organizar aínda máis a produción”, defende.

A actualización do mercado tamén a reclaman dende Agrigga, denunciando que existen distintas eivas que afectan especialmente ó gandeiro e que é preciso atallar. “Hai moitos baleiros que cubrir e rexistrar. En Galicia, aínda se están a dar os prezos en canal só en quilos, mentres se obvian os decimais, e os gramos tamén suman”, exemplifica Lema algunhas destas deficiencias.

Outro dos retos que debe afrontar o mercado galego pasa por equilibrar o primeiro e o segundo semestre en canto a consumo e volume de carne. “Non hai tanta diferencia en consumo de carne como nos queren facer crer. Non se pode permitir a disparidade de prezos que hai entre un semestre e outro”, cuestionan dende Agrigga.

Cumprimento dos contratos

Dentro dos obxectivos que se fixan para as OPs encadran tamén o uso dos contratos de longa duración como unha ferramenta que axudaría a organizar o mercado, como explican dende Agrigga.

“As OPs daranlle a capacidade ós gandeiros para negociar os prezos e poder cumprir a lei de cadea e que se materialicen os contratos obrigatorios entre industria e produtores, dende unha posición de liberdade, e non dende o dominio que pode exercer a industria”, apuntan tamén en A Vaca.

Organizar as producións

Para Agrigga “as OPs son a ferramenta necesaria para concentrar oferta, conformar un volume determinado, homoxeneizalo e reunirse co mercado para poder optar a unha mellor negociación coa industria”, defende Lema. Deste xeito, agardan que a OP posibilite unha organización das producións que contribúa a amortecer a crise de prezos e permita orientar a produción á demanda do mercado.