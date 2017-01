Estabilidade nos prezos en Amio

As mesas de prezos de Amio acordaron esta semana manter as mesmas cotizacións que na anterior sesión. Non houbo cambios nin na IXP Ternera Gallega nin no gando de recría, abasto e vacún maior.

En canto á asistencia de animais ó mercado, na sesión desta semana houbo 2.184 reses, 546 menos que anterior feira. Entraron no recinto 1.650 cabezas de vacún menor, 246 de vacún mediano e 267 de vacún grande. Por categorías, baixou a asistencia de gando de recría en 712 cabezas e aumentou a de vacún mediano (+65) e de vacún maior (+80).

Máis información

– Táboa completa das cotizacións de Amio en Pdf (11-I-2017)