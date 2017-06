Coren logra procesar 1 millón de aves por semana

O Grupo Coren acaba de conseguir un récord de produción no seu Centro de Procesado Avícola (CPA), situado en Santa Cruz de Arrabaldo (Ourense), alcanzando un volume de actividade de 1.000.000 de aves por semana, fundamentalmente polo de curral criado con saída a campo, polo clásico e polo ecolóxico, producións todas elas criadas en Galicia.

Esta cifra supón un novo fito da cooperativa presidida por Manuel Gómez-Franqueira, grupo que representa dos principais produtores avícolas do país e que continúa crecendo en actividade.

O récord de produción foi posible grazas á continua incorporación das últimas tecnoloxías de procesado na planta, así como aos plans de mellora da eficiencia implantados no centro.

De feito, no CPA prodúcense máis de 1.700 referencias avícolas, entre canles, despezamentos, elaborados, etc.

O Grupo Coren alcanzou o ano pasado un volume de 140 millóns de quilos de produtos avícolas no seu Centro de Procesado de Santa Cruz de Arrabaldo, cifra que prevé superar este ano ante o incremento de actividade que está a rexistrar.

O Centro de Procesado Avícola do Grupo Coren, inaugurado en 2006, é un dos máis avanzados da Unión Europea pola súa magnitude, vanguardismo e tecnoloxía punta. O complexo, que tamén alberga as Oficinas Centrais do grupo, ten máis de 50.000 metros cadrados de superficie cuberta e levou un investimento de máis de 150 millóns de euros. Nel traballan máis dun milleiro de empregados.