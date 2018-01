Continuidade nas cotizacións do gando en Amio, salvo leves axustes técnicos

As mesas de prezos de Amio manteñen esta semana as cotizacións da anterior sesión, salvo uns axustes técnicos que se fixeron no gando de recría da raza rubia galega e dos cruces, que soben 10 euros, non por razóns de mercado senón por unha revisión necesaria das táboas. Vacún maior e gando de abasto continúan cos mesmos valores, sen cambios.

En canto á Mesa de Prezos de Ternera Gallega, acordouse por maioría de votos manter as cotizacións igual que a pasada semana en todas as categorías e calidades de carne.

A asistencia de gando ó mercado de hoxe foi de 2.605 reses, 288 máis que o pasado 3 de xaneiro. Houbo 2.055 cabezas de vacún menor, 239 de vacún mediano e 293 de vacún grande.

Máis información

– Táboa completa das cotizacións de Amio (10-I-2017).