Claves para unha boa alimentación do Porco Celta

A cría de Porco Celta está a extenderse nos últimos anos pola rusticidade desta raza, as propiedades diferenciais da súa carne e a boa acepción no mercado. Sen embargo, para lograr uns canais cun peso e cunha conformación axeitadas é preciso seguir unhas pautas de alimentación dos animais.

Iván Rodríguez Paz, veterinario e director técnico da Asociación de Criadores de Gando Porcino Celta (ASOPORCEL) responde a cales son as recomendacións para optimizar a ceba.

Que tipo de alimentación se aconsella en cada fase da cría e cebo do Porco Celta?

A cría de Porco celta por definición realízase ó aire libre a maior parte da súa vida, polo que a súa alimentación está ligada ó aproveitamento de multitude de produtos que se dan nos campos e montes onde pastorean. Aproveitan o pasto, a matogueira, froitas e produtos da horta, castañas e landras… Pero a clave para que a ceba sexa boa e rendible, tanto por inversión de tempo como por obtención de calidade, radica no suplemento da dieta destes animais con mesturas de cereais balanceadas en función do estadio de crecemento do porco.

O ideal é iniciar o suplemento nos leitóns con dúas semanas, cando aínda están lactando para que o sistema dixestivo se acostume á alimentación sólida de orixe vexetal. Deben dispoñer deste suplemento de cereais con proteína altamente dixerible ata os catro ou cinco meses de vida e sempre a libre disposición, sen limitar a cantidade a inxerir.

Na seguinte fase, a de transición, ata os dez meses de vida o que nos interesa é o adecuado desenvolvemento do sistema osteomuscular polo que o suplemento será máis proteico que enerxético. Nesta fase non convén o engraxamento polo que haberá que limitar a cantidade a inxerir por porco e día.

Por último, entre os dez e doce meses, realízase a fase de finalización. Neste momento e cando nos interesa a deposición de graxa para rematar o cebado polo que precisamos unha ración máis enerxética que proteica, onde cobran máis valor os hidratos de carbono e a graxa de calidade.

Respectar as pautas de alimentación é o que nos vai permitir obter canais de calidade, coa infiltración graxa adecuada e co rendemento cárnico óptimo, nun período de tempo apropiado, e en consecuencia obter o oportuno beneficio económico.

E para as porcas?

A alimentación das porcas resulta delicada porque un adelgazamento inadecuado pode comprometer a xestación e un engraxamento excesivo pode determinar problemas no parto e no puerperio. Por tanto, resulta importante equilibrar a inxestión de mestura de cereais das porcas segundo a fase na que se encontran.

Necesitan máis aporte tras a desteta para recuperar a condición corporal, algo menos no primeiro mes de xestación e un maior racionamento dende aquí o final da xestación onde estarán consumindo uns 3 kg de mestura ó día.

É importante restrinxir a inxesta no periparto e ir aumentándoa paulatinamente na semana posterior ó mesmo hasta chegar ó consumo máximo. Sen esquecer que unha porca lactante precisa dun aporte nutricional de calidade e enerxético que lle permita manter a súa condición corporal ademais da produción de leite para garantir a supervivencia dos leitóns, polo que resulta moi recomendable utilizar fórmulas específicas para porcas en lactación.

A verza, a remolacha ou o cabazo son vexetais cos que se solía facer a ceba tradicionalmente en Galicia, abarantando os custos. Que papel teñen na cría e ceba do porco celta neste momento?

Seguen a ter un papel fundamentalmente porque un dos criterios que diferencian a carne de Porco celta e os produtos elaborados con ela é precisamente o aporte de minerais e vitaminas que esta alimentación vexetal lles proporciona. Por exemplo, o maior aporte de vitamina E, polo seu carácter antioxidante, favorece que os elaborados crudo-curados se manteñan en boas condicións organolépticas por máis tempo.

Que tipo de canais -peso, conformación, engraxamento..etc- demandan as industrias cárnicas?

Neste punto teño que matizar que ASOPORCEL non intervén na fase de comercialización, cada criador decide cal vai ser o destino da súa produción. Pero sí somos responsables do control da trazabilidade para que todo o produto que se comercialice como Porco celta proceda de animais rexistrados no libro xenealóxico e por tanto de garantir que son de raza pura.

Unha parte dos criadores desta raza destinan a súa produción ó subministro das industrias elaboradoras, sendo estas autorizadas previamente para o uso do logotipo 100% Raza Autóctona, e que dispoñen dunha liña de produtos da raza Porco celta. Estas industrias demandan canais cunha media de peso entre os 110 e 130 Kg e cun engraxamento medio.

Evidentemente un engraxamento dorsal desproporcionado determina un menor rendemento da canal porque supón un maior porcentaxe de desperdicio, pero é fundamental que a infiltración graxa intramuscular sexa boa para que os produtos elaborados resulten coa calidade característica. As mellores canais son sempre as dos animais nos que se racionou ben o alimento e se empregaron fórmulas adecuadas combinadas co exercicio continuo en pastoreo.

En canto á conformación, é fundamental para obter os inconfundibles xamóns de Porco celta. As extremidades posteriores deben ser aplanadas lateralmente, longas e finas, coas articulacións ben definidas, para dar lugar ó chamado xamón en forma de violín do que se fala.

Agora mesmo é fundamental proporcionar aos distintos operadores canais homoxéneas. Non esquezamos que a produción de Porco celta se realiza fundamentalmente en explotacións de tamaño moi reducido e resulta complicado estandarizar as pautas de alimentación e a calidade do alimento.

Cal seria a idade óptima para o sacrificio?

O ideal é realizar o sacrifico en torno ao ano de idade do porco ou un pouco máis (realmente no prego de condicións de uso do Logotipo 100% Raza Autóctona Celta contémplase o sacrificio de cebos ata os 18 meses de idade). Sen embargo, como comentaba ó principio, temos que buscar o equilibrio entre a calidade e o tempo de cebado para que a actividade sexa rendible.

Que erros mais comúns se solen cometer na alimentación do Porco Celta?

Quizais os erros principais veñan dados polo intento de reducir custos de xeito inadecuado.

Con diferencia, o maior gasto na produción dun cebo é precisamente a alimentación. Intentar reducir este gasto utilizando un penso de menor prezo, acostuma a ser unha mala decisión porque o habitual é que sexa de peor calidade e que os aportes nutricionais sexan máis pobres, de modo que para conseguir o remate do mesmo animal necesitamos maior cantidade de alimento. Polo tanto o aforro non é tal, todo o contrario, pois seguramente tamén necesitaremos empregar máis tempo para rematar o cebo.

Outro erro é intentar reducir custos racionando o alimento dos leitóns. Nesta fase deben dispoñer de alimento sen restricións pois é unha etapa fundamental para o desenrolo posterior do animal. Escatimarlles na ración neste momento supón retrasar o crecemento dos porcos e polo tanto prolongar o tempo de cebado. De novo, estaremos incrementando o custo final en lugar de reducilo. Ademais os leitóns nos que non se fai un bo arranque acostuman a determinar canais de menor calidade porque non chegan ó peso óptimo e non engraxan adecuadamente.