A Carqueixa impulsa a comercialización de carne desde o gandeiro ó consumidor

A cooperativa, que agrupa a 200 ganderías dos Ancares, chegou xa a acordos con grupos de consumo de Vigo e da Coruña. O obxectivo do proxecto é lograr un prezo máis xusto para as granxas e posicionarse no mercado cun produto de calidade

Paisaxe gandeira dos Ancares, caracterizada por un mosaico de pastos, soutos, carballeiras e brezais.