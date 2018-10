Bovigreen, un proxecto para reducir a pegada ambiental en bovino de carne

A pegada ambiental, que calcula o impacto que unha actividade ten sobre o medio ambiente, é un dos factores a ter en conta cada vez máis en sectores como a gandaría. O grupo operativo Bovigreen, impulsado pola Asociación Española de Produtores de Vacún de Carne (Asoprovac), busca reducir esa pegada ambiental na carne de vacún. É un proxecto que se atopa na súa fase inicial e que pretende tamén implicar ós gandeiros para lograr e impulsar unha redución real e efectiva.

“Para calcular algúns dos indicadores actuais da pegada ambiental, nin sequera hai datos nas granxas que permitan estimalos”

“O problema da pegada ambiental é que utiliza uns indicadores tremendamente complexos, por iso un dos obxectivos principais deste grupo operativo é lograr un método de cálculo viable”, explica Matilde Moro, xerente nacional de Asoprovac. A dificultade á hora de avaliar a pegada ambiental en vacún é tal que, “para calcular algúns dos indicadores actuais que se expoñen, nin sequera hai datos nas granxas para poder estimalos”, especifica Moro.

A meta que se propoñen co proxecto Bovigreen é conseguir un sistema de cálculo que sexa obxectivo, mensurable e repetible, é dicir, unha metodoloxía viable para ter datos concretos para estimar a pegada ambiental. “A nosa idea é definir unhas ferramentas que permitan avaliar a pegada ambiental do sector ou dunhas granxas que estean interesadas e valorar daquela como reducila”, puntualiza Moro.

Cadrar esixencias europeas e a realidade do sector

O proxecto Bovigreen ten ademais o propósito de servir de ponte entre as esixencias a nivel lexislativo que se demandan desde a Comisión Europea e o que realmente se pode facer a nivel sectorial. “O problema de moitos selos verdes que hai agora mesmo é que non hai unha normalización, e cada cal recolle os valores que lle interesan e benefician. Conseguir harmonizar estes criterios é a clave para ter un modelo que permita valorar realmente a pegada ambiental dos produtos, xa que agora mesmo non hai esa ferramenta nin a nivel nacional, nin europeo, nin internacional”, reflexiona Moro.

A xestión dos xurros, o uso de enerxías renovables ou a superficie de pastos, que captan CO2 da atmósfera, son algúns dos factores a medir en cada granxa

Esta iniciativa non só se contempla para os produtores senón para o resto do sector de vacún. “A industria debería ser un dos promotores máis interesados xa que esta pegada ambiental inflúe directamente ao afectar a toda a cadea e non só á produción”, comentan desde Asoprovac. De feito, nesta fase inicial un dos colaboradores foi a Asociación Nacional de Industrias da Carne de España (Anice), así como outras entidades como a Sociedade Pública de Xestión Ambiental do Goberno Vasco (Ihobe). Liderado por Asoprovac, este grupo de traballo está integrado tamén pola Fundación Empresa e Clima (FEC), a Universidade Politécnica de Valencia (UPV), Novadays e o Centro Tecnolóxico Neiker-Tecnalia. Ademais, contou co apoio do Banco Sabadell.

Estratexias de mellora a nivel sectorial

Nesta primeira fase, que concluíu en días pasados, o grupo analizou a lexislación vixente e concretou un enfoque innovador integrado que inclúe non só indicadores ambientais senón sociais e económicos. A iniciativa conta cun orzamento total de 53.640 euros (o 80% financiado polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) e o 20% restante polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación).

Despois desta fase máis teórica, contemplan a posta en práctica destes indicadores en 20 granxas para avaliar se realmente permiten un cálculo máis adecuado da pegada ambiental. Un estudo que, de ser aprobado, levarán a cabo o próximo ano e que se prolongará ao redor de dous anos. “O máis importante é definir a situación das explotacións en canto a sustentabilidade e pegada ambiental”, concreta a responsable de Asoprovac. Ademais realizarán unha comparativa entre os integrantes máis competitivos do sector para identificar melloras produtivas e ambientais.

Lograr a Declaración Ambiental do Produto

As expectativas do grupo Bovigreen pasan por lograr unha Declaración Ambiental de Produto “que realmente é o que debería establecerse a nivel de sector”, concreta Moro. Así, na explotación na que conten cun maior volume de datos para calcular esta pegada ambiental tentarán tamén levar a cabo unha Declaración Ambiental do Produto, un informe no que se recompila toda a información verificable do impacto sobre o medio ambiente deste produto, en concreto neste caso da carne de vacún.

Para lograr esta Declaración Ambiental do Produto atenderán a unha serie de indicadores tanto ambientais, como sociais e económicos máis medibles. Entre os aspectos a avaliar e que lles permitirán definir a pegada ambiental están o emprego de enerxías renovables, a xestión adecuada do esterco para reducir emisións así como a forma de aplicación ao campo para evitar a compra de produtos fertilizantes, o incremento da superficie de pastos para maximizar a fixación de CO2, o uso de subproductos como materia prima para a elaboración de pensos. “Son indicadores complexos pero non tanto como os actuais que resulta difícil trasladar ao consumidor”, apunta Mouro.