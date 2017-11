Baixada dos prezos dos becerros de recría en Silleda e suba do vacún maior

Lixeira baixada nos becerros de recría, algo menos no Frisón e suba do vacún maior. Soben tamén os ovos e baixada do porco cebado. Cotizacións da Central Agropecuaria de Galicia/ Abanca do 7 de novembro