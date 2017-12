Baixa afluencia de gando na lonxa de Silleda

As festividades de Nadal deixáronse notar na feira de Silleda, onde esta semana houbo unha baixa afluencia de gando, pouco máis de 280 animais fronte ós máis de mil da pasada semana. Entraron no recinto 143 becerros de recría, 93 vacas e 46 becerros carniceiros.

En recría e vacún maior, as cotizacións medias foron similares á pasada semana, en tanto en becerros houbo unha significativa suba, de 731 a 804 de media. Sen embargo, cómpre mencionar que houbo 9 becerros carniceiros rexeitados na subasta, que dada a baixa afluencia de gando, representan un 20% dos animais desa categoría.

Mesas de prezos

As mesas de prezos avícolas e de porcino mantiveron as mesmas cotizacións da pasada semana. Non houbo cambios nin en porcino cebado ou leitóns nin en ovos e galiñas de desvelle. En coellos, a lonxa de Madrid, de referencia en Galicia, repite tamén as cotizacións da anterior semana.