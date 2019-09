As asociacións de razas autóctonas celebran en Fontefiz as súas asembleas xerais

As asociacións de razas autóctonas celebraron esta mañá as súas asembleas xerais no Centro de Recuperación de Recursos Zooxenéticos de Fontefiz, en Coles (Ourense). As xuntanzas reuniron a máis dun cento de criadores de toda Galicia que, ó longo de boa parte da mañá, debateron sobre asuntos de interese dos colectivos.

A sesión foi clausurada a mediodía polo director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, aínda que inicialmente estaba previsto que acudise o conselleiro de Medio Rural, José González. De feito, a participación do conselleiro xa motivara que algúns gandeiros amosasen a súa vontade de trasladarlle directamente algunhas cuestións claves para estas ganderías e que preocupan ós criadores, como é a incógnita sobre a prórroga das axudas agroambientais ou a falta de terras por mor de plantacións forestais.

Balseiros aproveitou a súa visita ó centro para destacar tanto o labor deste como dos criadores de razas autóctonas, xa que traballan por fomentar a conservación e posta en valor deste tipo de razas adaptadas ó territorio galego. O director xeral indicou, ademais, que este labor é ben comprendido pola consellería, segundo evidencian os diferentes plans de apoio a estas entidades, á par que se comprometeu a seguir manténdoos.

Como peche da xornada tivo lugar a inauguración da exposición fotográfica sobre razas autóctonas españolas do fotógrafo José Barea baixo o título de Bestiarium. Balseiros destacou que a mostra, na que ademais hai unha importante presenza de animais de razas galegas, pon en valor e contribúe á difusión do patrimonio gandeiro. Un aperitivo a base de produtos de razas autóctonas marcou o final da sesión e posibilitou un encontro distendido entre criadores.