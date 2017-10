As mesas de prezos de Amio manteñen sen cambios as cotizacións do gando por quinta semana consecutiva. Non houbo modificacións nin en Ternera Gallega nin en xatos de recría, becerros de abasto e vacún maior.

A asistencia de gando á feira foi de 2.202 reses, 303 menos que a pasada semana. Houbo 1.682 cabezas de vacún menor, 248 de vacún mediano e 260 de vacún grande.

