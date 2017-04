Adxudicadas 5 xovencas de Acruga en 1.800 euros animal

Gandeiros da montaña lucense, en concreto dos concellos de Pedrafita e de Becerreá, leváronse as 5 xovencas da poxa organizada por Acruga (Asociación de Criadores de Rubia Galega) no mercado gandeiro de Pedrafita. O acto contou cunha asistencia importante, pero non houbo altas cotizacións nin poxas disputadas. De feito, os 5 animais adxudicáronse no prezo de saída, 1.800 euros, sen que houbese ofertas por riba do prezo inicial.

Un gandeiro de Pedrafita fíxose con dúas das cinco reses, en tanto os restantes animais foron adquiridos por dous gandeiros de Becerreá e por outro de Pedrafita. As explotacións que se fixeron coas xovencas contaron cunha axuda para a súa compra de 200 euros por exemplar, aportada por Caixa Rural Galega.