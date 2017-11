Nova liña de axudas da Xunta a produtores de uva, castaña e pataca afectados polas xeadas e as saraibadas

Administración convocante: Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE)

Prazo: Ata 28/02/2018

Resumo:

O Diario Oficial de Galicia publica este xoves a convocatoria de axudas do IGAPE para o acceso a financiamento das explotacións produtoras e transformadoras de uva e de castañas afectadas polas xeadas e sarabiadas deste ano, así como para as explotacións produtoras de pataca, cereal, horta e froiteiras afectadas pola sarabia.

Poderán acceder ás liñas de financiamento previstas nestas bases as pequenas e medianas empresas, incluídos os autónomos, cooperativas, sociedades civís ou comunidades de bens, dos sectores anteriores e que se visen afectados polas xeadas ou sarabiadas deste ano.

As axudas concédense en réxime de concorrencia non competitiva e teñen por obxecto regular o contido e procedemento de tramitación de dúas liñas de financiamento bonificado dirixido ás explotacións produtoras e transformadoras de uva e de castañas afectadas polas xeadas dos días 27 e 28 de abril de 2017, ás explotacións produtoras de pataca, cereal e horta afectadas pola sarabia do día 6 de xullo de 2017 e ás explotacións produtoras e transformadoras de uva, castañas e de froiteiras afectadas polas sarabiadas do día 27 de agosto de 2017, co obxecto de adecuar e reforzar a súa estrutura financeira.

Os apoios poderán materializarse a través de dúas liñas:

Liña 1. Refinanciamento de pasivos.

Liña 2. Apoio ao circulante.

Esta nova liña de axudas para préstamos bonificados ten un importe de 1.000.000,00 €, para o exercicio 2018.

Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes por parte do interesado no Igape comezará o día seguinte ao da publicación da resolución de convocatoria no Diario Oficial de Galicia e rematará o 28 de febreiro de 2018.

As entidades financeiras deberán comunicar ao Igape a súa decisión sobre a concesión da operación financeira, ata o 26 de marzo de 2018.