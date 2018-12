Convocadas as axudas para paliar os danos producidos polo xabarín nos cultivos

Administración convocante: Consellería de Medio Ambiente

Prazo: Ata 10/10/2018

Resumo:

A Consellería de Medio Ambiente publicou este venres no Diario Oficial de Galicia a orde de axudas pola que se establecen as subvencións para paliar os danos que provocan os xabaríns nos cultivos agrarios.

Estas axudas contan cun importe de 811.000 euros, un 35% máis respecto da anterior convocatoria. Estas subvencións non convocaban dende o ano 2016, cando foron dotadas cunha partida de 600.000 euros.

As axudas cubrirán os danos que se comuniquen a través do 012 desde o 1 de xaneiro ata o 10 de outubro de 2019, co fin de abarcar os dous períodos máis críticos, como son a sementeira e recollida do millo.

Quen as poderá solicitar?

Poderán optar a estas axudas as persoas físicas ou xurídicas e titulares de explotacións agrarias onde se constaten os danos aos cultivos agrícolas e inscritas no Rexistro de explotacións agrarias de Galicia ou de autoconsumo. Cada expediente será único e comprenderá todos os danos producidos polo xabaril a unha mesma persoa beneficiaria antes da colleita.

O importe máximo da axuda por persoa beneficiaria e ano será de 1.650 €, aínda que os danos excedan este importe.

Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación da solicitude de axuda será dun mes contado desde o día seguinte ao da comunicación do dano.

No prazo máximo das 72 horas seguintes á produción dos danos, a persoa afectada deberá poñerse en coñecemento da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda mediante unha chamada, no horario hábil, ao teléfono 012, onde se lles facilitará unha clave que servirá para acreditar a chamada e identificar o expediente.

O horario hábil de atención telefónica é das 8.00 ás 20.00 horas, de luns a venres, e das 8.00 ás 17.30 horas, os sábados.

Segundo as cifras que manexa a Dirección Xeral de Patrimonio na última tempada de caza capturáronse case 16.200 exemplares en case 21.400 batidas autorizadas.