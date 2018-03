Convocadas as axudas para explotacións apícolas

Administración convocante: Consellería do Medio Rural

Prazo: Ata 23/04/2018

Resumo:

A Consellería do Medio Rural vén de convocar as axudas dirixidas a explotacións apícolas. Poderán optar a elas todas as persoas físicas ou xurídicas titulares dunha explotación apícola rexistrada en Galicia antes do 1 de xaneiro do 2018. Tamén as cooperativas apícolas e asociacións de apicultores.

As subvencións oriéntanse a financiar o apoio técnico que prestan cooperativas e asociacións, así como a abonar parte dos custos que teñen os apicultores en tratamentos sanitarios, en especial contra a varroa, en alimentación das colmeas e en renovación da cera. Finánciase ademais a cría de raíñas e os apicultores con máis de 50 colmeas poden optar tamén ás axudas de trashumancia.

A cuantía total destinada ás axudas é de 603.000 euros e hai un mes de prazo para presentar as solicitudes.