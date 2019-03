Axudas a particulares para instalar enerxía fotovoltaica ou caldeiras de biomasa

Administración convocante: Instituto Enerxético de Galicia (INEGA)

Prazo:

Resumo:

O Instituto Enerxético de Galicia publica este martes no Diario Oficial de Galicia a convocatoria de axudas para proxectos de enerxía solar fotovoltaica e térmica. As subvencións están dirixidas a particulares para o ano 2019.

Poderán ser beneficiarias das subvencións, sen prexuízo de reuniren os demais requisitos establecidos nestas bases, as persoas físicas titulares de calquera dereito sobre un inmoble de dereito residencial ou as comunidades e mancomunidades de veciños, sempre que as actuacións subvencionables se realicen en vivendas ou edificios do sector residencial. . Así mesmo, as agrupacións de persoas físicas privadas sen personalidade.

As solicitudes de axuda presentadas en prazo e cos requisitos establecidos nestas bases tramitaranse e resolveranse por orde de entrada no rexistro da solicitude e ata o esgotamento do crédito, do cal se fará publicidade na aplicación informática que se utiliza na xestión das axudas.

O importe total asignado a esta convocatoria ascende a 1.450.000 € para as axudas para enerxía fotovoltaica e 2.506.000 €. para as subvencións para enerxía térmica (biomasa, xeotermia…etc). No segundo caso repartiranse do seguinte xeito:

-Biomasa (excluida tipología B2-B3 en zonas no densamente pobladas): 1.000.000 €

-Geotérmica: 956.000 €

-Aerotérmica 500.000 €

-Solar térmica: 50.000 €

As entidades colaboradoras adheridas son as encargadas de tramitar o procedemento. As solicitudes de axudas presentaranas as entidades colaboradoras segundo o modelo do anexo II desta resolución, xunto coa documentación que se indica nas bases reguladoras.Prazo de presentación de solicitudes

As solicitudes deberán presentarse exclusivamente por vía electrónica a través do formulario normalizado accesible desde a sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal), ou ben desde a páxina web do Inega (http://www.inega.gal).

O prazo de presentación das solicitudes de axuda comezará o 8 de abril ás 9.00 horas e finalizará o 1 de xullo de 2019.