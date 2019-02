Axudas para produtores de nova participación en selos de calidade

Administración convocante: Consellería do Medio Rural

Prazo: Ata 15/03/2019

Resumo:

A Xunta de Galicia vén de abrir axudas para apoiar ós produtores que se sumaran a rexímenes de calidade con posterioridade ó 18 de novembro do 2015, data de aprobación do Plan de Desenvolvemento Rural 2014-2020. Os produtores deberán de estar inscritos nalgunha das 33 denominacións de orixe ou indicacións xeográficas protexidas que hai en Galicia, podendo tamén concurrir á convocatoria os profesionais que traballen en agricultura ecolóxica en calquera sector.

O obxectivo das axudas é cubrir os custos fixos ocasionados pola inscrición nun réxime de calidade, así coma a cota anual de participación no correspondente selo. Non se considerarán subvencionables os custos internos ou de autocontrol. A contía da axuda será do 100% dos gastos subvencionables, cun máximo de 3.000 euros por explotación durante un periodo máximo de cinco anos. Non se tramitarán expedientes cuxa contía non supere os 50 euros.

O prazo de presentación de solicitudes é dun mes.