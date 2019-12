Axudas para o coidado das plantacións forestais subvencionadas

Administración convocante: Consellería do Medio Rural.

Prazo: Ata 02/01/2020

Resumo:

A Consellería do Medio Rural destina un total de 1,8 millóns de euros durante os tres próximos anos para financiar o coidado das plantacións forestais subvencionadas no marco do actual Plan de Desenvolvemento Rural 2014-2020. Estas achegas, que serán de 600.000 euros anuais no 2020, 2021 e 2022, aportaranlle ó propietario un total de 320 euros por hectárea no caso de coníferas e 400 euros por hectárea no caso de plantacións de frondosas caducifolias.

Os beneficiarios serán únicamente aqueles propietarios forestais que se beneficiaran de axudas para forestación de terras non agrarias nos anos 2016, 2017 e 2018, sempre que soliciten as achegas previstas nesta orde.

Estas primas teñen como finalidade contribuír ao coidado, mantemento e demais traballos forestais posteriores á plantación, financiando actuacións como a reposición de marras e as rozas do mato, entre outros.

O prazo de presentación de solicitudes serán dun mes.