Administración convocante: Consellería do Medio Rural

Prazo: Ata 27/02/2017

Resumo:

A Consellería de Medio Rural convocou unha liña de axudas para investimentos en tecnoloxías forestais, procesado, mobilización e comercialización de produtos forestais para o ano 2017. O orzamento destinado a esta convocatoria é de 9,6 millóns de euros.

Os posibles beneficiarios destas achegas son todas aquelas pequenas e medianas empresas do sector forestal radicadas en Galicia e inscritas no Rexistro de Empresas do Sector Forestal (Resfor).

Actividades subvencionables

Poderanse subvencionar os investimentos para promover a valorización e a comercialización de produtos derivados dos aproveitamentos forestais; así como os investimentos en maquinaria e equipos para o aproveitamento dos produtos forestais.

Tamén os custos relacionados coa mobilización, comercialización e transformación da madeira, incluídas as operacións de traballo antes do aserrado industrial nunha fábrica de aserrado (aserrado móbil ou fixo a pequena escala).

Será ademais obxecto de subvención a implementación de plans empresariais con criterios de xestión forestal sostible e a posta en marcha de cadeas de custodia dos sistemas de certificación forestal. En calquera caso, a axuda máxima por solicitante limitarase a 150.000 euros.