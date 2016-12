Axudas para accións de promoción de grupos de produtores no mercado interior

Administración convocante: Consellería do Medio Rural

Prazo: Ata 29/12/2016

Resumo:

A Consellería do Medio Rural publica este xoves no Diario Oficial de Galicia a orde pola que se convocan para o ano 2017 as axudas para o apoio ás actividades de información e promoción realizadas por grupos de produtores no mercado interior.

Destas axudas, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, poderán beneficiarse as agrupacións de produtores (consellos reguladores e entidades asociativas sen ánimo de lucro en que participan produtores), que participen nalgún programa de calidade diferenciada de alimentos (denominacións de orixe protexidas, indicacións xeográficas protexidas, especialidades tradicionais garantidas e produción ecolóxica) e que se refiren a produtos cubertos por un réxime de calidade dos apoiados na submedida 3.10 do PDR de Galicia 2014-2020.

Trátase de subvencións a fondo perdido que poden chegar ata o 70 % do gasto realizado. O orzamento total da convocatoria é de dous millóns seiscentos oitenta e sete mil euros (2.687.000 euros) para a anualidade 2017 e un millón douscentos mil euros (1.200.000 euros) para a anualidade 2018.

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación da orde de convocatoria no Diario Oficial de Galicia. É dicir, ata o 29 de xaneiro de 2017.