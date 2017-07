Aprobadas as bases reguladores do Plan Renove de maquinaria agrícola

O Consello de Ministros acorda destinar 5 millóns de euros á modernización do parque español. As axudas convocaranse nos próximos días e poderanse solicitar ata o 15 de setembro

Administración convocante: Ministerio de Agricultura

Prazo: Ata 15/09/2017

Resumo:

O Consello de Ministros aprobou este venres as bases reguladoras para as subvencións de renovación do parque de maquinaria agrícola. As axudas incluirán tractores, máquinas automotrices, sementadoras directas, abonadoras, equipos de aplicación de fitosanitarios e dispositivos de infiltración de puríns, entre outros. O Plan Renove estará dotado este ano cun presuposto de 5 millóns de euros.

A convocatoria das axudas espérase para os próximos días e permanecerá aberta ata o 15 de setembro. O Plan é máis amplo que o do 2015, que se orientou a tractores, e diríxese a fomentar o cambio de maquinaria automotriz e equipos arrastrados ou suspendidos. Un dos obxectivos das axudas consiste en sustituir os vellos equipos por outros novos que permitan técnicas agrícolas máis respetuosas co medio, como equipos de sementeira directa, equipos de infiltración de puríns ou pulverizadores adaptados ós novos requisitos en materia fitosanitaria.