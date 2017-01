Data inicio: 16/01/2017

Data fin: 18/01/2017

Lugar: Ponte Pequena, 22, 15147 Coristanco, A Coruña, España

A Fundación Juana de Vega e o Centro de Promoción Rural Efa Fonteboa, de Coristanco, organizan os vindeiros 16, 17 e 18 de xaneiro unhas xornadas sobre “Estratexias de comercialización de produtos agroalimentarios”. O horario será de 9:00 a 14:00 horas e a inscrición é gratuíta. Este curso está dirixido a emprendedores, produtores e transformadores agroalimentarios, e demais persoas interesadas.

Obxectivos:

-Coñecer as novas ferramentas do márketing online e de comercialización no ámbito agroalimentario.

-Axudar a definir unha estratexia de comercialización de produtos agroalimentarios para mellorar o seu posicionamento no comprado.

-Coñecer as novas tendencias de deseño e presentación de etiquetas e envases para as producións agroalimentarias.

Programa:

Luns 16 e Martes 17 de xaneiro.

Docente:

José Ramón Porto. Director de Pe- Márketing e profesor de Márketing dixital na USC e na University College de Dublin.

Contidos:

Estratexias de comercialización. Integración offline – online:

-Cambios no comportamento de compra do consumidor.

-A importancia de planificar en márketing.

-Novas estratexias de comercialización.

-Márketing dixital.

-Estratexias de márketing dixital

-Integración do márketing tradicional e o dixital.

Mércores 18 de xaneiro

Docente:

Xosé Teiga. Director creativo experto na estratexia aplicada á comunicación e a publicidade para xerar mensaxes de marcas, produtos e empresas a través de conceptos creativos, identidade corporativa e deseño gráfico aplicado á comunicación gráfica, publicidade, interactiva e audiovisual.

Contidos:

1ª Parte

Introdución: Branding & Packaging: necesidade de marcar, signos / marcas, Branding, Tendencias en deseño, Autenticidade, Calidade, Pureza, Biobase, Códigos bidi, Desenvolver unha estratexia

2ª Parte

Identidade de produto: Narración, cultura, industria, Carrefour, atraer, tendencias etiquetas e envases, envases intelixentes, envases verdes, envases adaptados, envases interactivo, novos tamaños, evocar máis emoción / multisensorial, envases personalizados, sustentabilidade, ecofriendly, packaging e innovación

O prazo para inscribirse finaliza o xoves 12 de xaneiro.

Se estás interesade@, inscríbeche gratuitamente en: [email protected] ou no Tlf. 981 733 051

Para o desenvolvemento do curso recoméndase asistir con computador portátil ou tablet.