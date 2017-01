Xornadas de fruticultura esta semana en Coristanco

Data inicio: 24/01/2017

Data fin: 27/01/2017

Lugar: Ponte Pequena, 22, 15147 Coristanco, A Coruña, España

O Centro de Promoción Rural Efa Fonteboa (Coristanco) organiza ao longo desta semana unhas Xornadas de Fruticultura.

O programa das mesmas é o seguinte:

Martes 24 de Xaneiro

10.15-13.30 Procedemento e fundamentos na plantación de froiteiras

José Luis Vieites. Técnico de Fruticultura.

15.00-18.30 Obradoiro de enxertos.

José Luis Vieites. Técnico de Fruticultura.

Mércores 25 de Xaneiro

10.15-13.30 Poda e coidados en plantas ornamentais

Manuel Miranda. Xerente Xardíns Edén SL.

Xoves 26 de Xaneiro

10.15-13.30 Coidados culturais na Actinidia chinensis (Kiwi)

Eduardo Penedo. Enxeñeiro Técnico Forestal.

15.00-18.30 Principios de cirurxía en froiteiras de carabuña

Eduardo Penedo. Enxeñeiro de Técnico Forestal.

Venres 27 de Xaneiro

10.15-13.30 Visita de estudo: Proxecto comercialización de mazá de Sidra (Paderne)

Prezo: para os socios da asociación Fonteboa son 20€ e para os non socios 50€. Inclúe o xantar do martes e do xoves.



Inscrición: 981 733 051 ou enviando un correo a [email protected]