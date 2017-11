Xornada sobre sistemas de transferencia de coñecemento no vacún de leite

Data inicio: 24/11/2017

Data fin: 24/11/2017

Lugar: INGACAL-CIAM, A Coruña, España

O día 24 de Novembro, en horario de 9:30 a 14:30 horas, desenvolverase no Salón de Actos do Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo unha xornada sobre “Sistemas de transferencia de coñecemento no sector de vacún de leite”.

A asistencia é libre e gratuíta ata completar aforo. O programa é o seguinte:

-”Presente do sector produtor de leite en México. Retos na transmisión do coñecemento”. Dalia Andrea Platas Reyes. Licenciada en Medicina Veterinaria y Zootecnia pola Universidade Autónoma do Estado de México

-”Sistema de asesoramento e transmisión de coñecemento en Francia”. Philippe Jeanneaux, enxeñeiro Agrónomo e Profesor da Escola Superior SupVetAgro en Clermont Ferrand, especialista en economía agraria e dinamización de grupos de discusión. Expoñerá a súa ampla experiencia na dinamización de grupos de gandeiros e o funcionamento do programa

PerfEA para a xestión de explotacións agrícolas

-”Posibles escenarios de futuro para o sector lácteo galego”. César Resch Zafra.

Exporá os escenarios en produción de leite Grupo Focal “Sistemas robustos e resilientes de produción de leite” do Partenariado Europeo de Innovación da Dirección Xeral de Agricultura da Unión Europea. Presentación do Proxecto Dairy For Future, proxecto de innovación tecnolóxica no que o CIAM participa xunto con outras 10 institucións europeas abranguendo dende Escocia a Azores.

-”Proxectos colaborativos de vacún de leite no CIAM”. Gonzalo Flores Calvete

Avances na trazabilidade da alimentación das vacas a través do leite. Cuantificación e análise dos diferentes sistemas de alimentación en explotacións leiteiras galegas. Rotacións de leguminosas con millo.