Xornada sobre produción gandeira ecolóxica en Lalín

Data inicio: 22/01/2020

Data fin: 22/01/2020

Lugar: Polígono Lalín 2000, Lalín, España

A Cooperativa asturiana Campoastur, que comercializa en Galicia o penso ecolóxico Ecofeed, organiza o mércores 22 de xaneiro en Lalín unha xornada técnica centrada na produción gandeira ecolóxica. Na sesión abordaranse temas como os cultivos forraxeiros ou a nutrición do gando neste sistema.

A xornada terá lugar no auditorio da aula da UNED, situada no Polígono Lalín 2000 e empezará ás 10.30 horas. A asistencia é gratuíta, pero as persoas interesadas en participar deberán inscribirse enviando un email a rafaelpardodeandrade(arroba)gmail.com, no teléfono 679 410 087 ou en Campoastur. As inscricións deben realizarse antes do sábado 18 de xaneiro.

A continuación detallamos o programa da xornada:

-Presentación da xornada a cargo de representantes do Concello de Lalín e de Campoastur.

-Produción ecolóxica de cultivos forraxeiros anuais en Galicia. Juan Valladares, enxeñeiro agrónomo e investigador do Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM).

-O reto nutricional no vacún leiteiro de produción ecolóxica. Marta Miranda, profesora do area Ciencias Clínicas Veterinarias. Facultade de Veterinaria. Campus Terra de Lugo da Universidade de Santiago de Compostela.

-Presentación Tecnovit. Carlos Cerdán, veterinario responsable do departamento de Nutrición de Ruminantes.

-Rede nacional de granxas típicas de vacún leiteiro e vacún de carne de produción ecolóxica. Miguel Veiga, xefe de sección da Dirección Xeral de Calidade diferenciada e Produción ecolóxica do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.

Ao finalizar a xornada haberá unha comida nun restaurante próximo.