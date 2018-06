Xornada sobre métodos de protección do viñedo fronte ás xeadas

Data inicio: 21/06/2018

Data fin: 21/06/2018

Lugar: Edificio Multiusos O Barco de Valdeorras

O vindeiro xoves, 21 de xuño, a Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia (EVEGA), organiza unhas xornadas técnicas sobre “Obter o mellor rendemento e protexer o cultivo da vide das xeadas”, un importante risco meteorolóxico, tal e como se evidencia en abril do pasado ano.

A xornada desenvolverase no Salón de actos do Edificio Multiusos do Barco de Valdeorras, en xornada de mañá. No mesmo colaboran o Concello de O Barco de Valdeorras, a Fundación Juana de Vega, o CRDO Valdeorras e o Instituto Galego da Calidade Alimentaria (INGACAL).

As prazas dispoñibles son 100. O prazo de inscrición rematará o día 19 de xuño agás que se esgoten antes as prazas. A inscrición é gratuíta.

Velaquí o programa:

Podes descargar aquí o programa e a folla de solicitude:

Descargar díptico

Descargar folla de inscrición